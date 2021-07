Vivaldi har fått støtte for kommandokjeder

Nettleseren til norske Vivaldi Technologies, som heter Vivaldi, har i dag kommet i en ny versjon – 4.1 – som introduserer enda noe funksjonalitet som nettleseren trolig er temmelig alene om å tilby.

Den mest spennende denne gang er muligheten til å sette samme kommandokjeder – sekvenser av allerede eksisterende kommandoer i nettleseren – som deretter kan utføres samlet ved hjelp av for eksempel en tastatursnarvei eller menyvalg.

Det er mer enn 200 kommandoer å velge mellom, så mulighetene bør være mange. Et enkelt eksempel er at man ønsker å åpne en gitt samling med websider i separate faner som vises side ved side i nettleservinduet.

Det er også mulig å legge inn pauser mellom enkelte kommandoer, dersom det er hensiktsmessig.

Trekkspill-faner

Plassmangel er en utfordring for brukere som liker å ha mange faner åpne på en gang i nettleseren. Dette kan gjøre det vanskelig å finne fram til fanen man ønsker. Vivaldi forsøker å løse dette på flere ulike måter. I Vivaldi 4.1 er det nå mulig å mulig å kollapse fanestablene horisontalt med ett klikk på musen. Når stabelen er kollapset, vises bare den sist åpnede fanen i stabelen, samt et symbol brukeren kan klikke på for å utvide stabelen igjen.

Vivaldi kaller dette for Accordion Tabs.

Nytt er også at Windows-versjonen kan oppdatere seg selv i bakgrunnen, dersom den er installert for enkeltbrukere eller som «standalone».

I tillegg har lesemodus i nettleseren fått en tidsangivelse som skal kunne antyde hvor lang tid brukeren vil bruke på å lese innholdet som vises.