Vivaldi innfører pauseknapp i nettleseren

Det kan høres litt kontraintuitivt ut at en nettleser skal introdusere en pauseknapp som stopper det man driver med. Men det har den norskutviklede nettleseren gjort. Et klikk på bremsen, så stopper alt og nettleservinduet blir hvitt. Man ser bare omrisset av Vivaldi på skjermen. Alle HTML5-videoer og lyd som musikk, radio og annet som strømmer ut av nettleseren stopper opp. Alle fliker, paneler og innhold skjules.

– Tanken bak den nye pauseknappen er ikke at folk skal bli mindre produktive, men mer produktive. Det blir man ikke om man sitter og ser inn i en nettleser hele dagen. Helseundersøkelser viser at det er positivt med variasjon og at hjernene våre trives med ulike inntrykk. Dette er enda viktigere nå som mange sitter på hjemmekontor og blir bombardert av videomøter, nyhetssaker, e-poster og videoer.

Vi liker jo at brukerne våre retter oppmerksomheten mot oss, men både de og vi har glede av at de gjør andre ting også. Det kan være så enkelt som å sette Vivaldi i pausemodus for å ta en telefon, snakke ordentlig med barna som kommer hjem fra skolen eller notere ned kreative tanker på et ark, sier kommunikasjonsdirektør i Vivaldi, Tor Odland.

Fortsetter videre etterpå

Når du klikker på pauseknappen igjen, eller tastaturknappen som du kan definere selv, fortsetter du der du slapp, så du går ikke glipp av noe. Den nye funksjonen som er tilgjengelig i oppgraderingen til versjon 3.3, som er bygget inn i selve programvaren. Den er ikke lagt til som en nettleserutvidelse. Den samme oppgraderingen tilfører en del andre nye funksjoner som nå gjør at Vivaldi begynner å bli et særdeles godt alternativ til både Chrome, Edge og andre konkurrenter.

– Pauseknappen kan også være en sikkerhetsfunksjon. Når du f.eks. sitter på en kafe kan du klikke på den når du skal fylle på kaffe. Eller skjule innholdet du jobber med når noen kommer bort til deg for å slå av en prat. Da kan ikke andre se hva du gjør på skjermen, sier Odland.

Når nettleseren settes i pausemodus frigjøres også ressurser på PC-en. En nettleser med mange fliker åpne eller som viser video kan kreve mye arbeidsminne.

Bare Vivaldi

Det er selvfølgelig bare nettleseren som pauser. Ikke de andre programmene som også være oppslukende for oppmerksomheten. Sitter du i en videokonferanse via for eksempel Zoom, er det dessverre ikke bare å trykke på pauseknappen, selv om mange nok har ønsket seg en slik funksjon.