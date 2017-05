Vivaldi inngår samarbeid med Ecosia. Skal plante trær over hele verden

Nettleseren Vivaldi inngår et samarbeid med søkemotoren Ecosia. Det skal få fart på treplantingen verden over som er søkemotorens fanesak.

Siden oppstarten i 2009 har søkemotoren brukt 80 prosent av overskuddet fra reklameinntektene til å plante trær i utviklingsland.

Har plantet flere millioner trær

Så langt har det blitt plantet 7,5 millioner trær. Ved hjelp av Vivaldi-brukere er målsetningen hårete: En milliard trær skal i bakken innen 2020.

– Vi er stolte av å inngå et samarbeid med Ecosia, og gleder oss over at brukerne våre kan utgjøre en forskjell for miljøet bare ved hjelp av et enkelt internettsøk, sier administrerende direktør Jon von Tetzchner.

Samarbeidet betyr at alle Vivaldi-brukere kan sette opp Ecosia som standardsøkemotor i søkefeltet.

Tanken bak Ecosia er at treplantingen skal bidra til å kjempe mot global oppvarming, tørke og avskoging.

Egne algoritmer i kombinasjon med Bing

Brukere som installerer Vivaldi for første gang vil få Ecosia satt opp som standardsøkemotor.

– Hos Vivaldi mener vi at brukerne skal få styre sin egen netthverdag, og derfor gir vi våre miljøbevisste brukere tilgang til et grønnere søkealternativ, argumenterer Tetzchner.

Søkemotoren Ecosia bruker egne algoritmer i kombinasjon med den Microsoft-utviklede søkemotoren Bing.

(artikkelen fortsetter under)

Jo flere søk, jo flere trær

Hvert søk en bruker foretar seg bidrar med reklameinntekter, som igjen sørger for at Ecosia kan plante trær.

Brukerne av søkemotoren kan selv følge med på hvor mang trær de har bidratt med å plante igjennom sine søk.

Per dags dato blir det foretatt rundt 15 millioner månedlige søk via den grønne søkemotoren.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet. Dette er et stort steg på veien mot målet om å plante en milliard trær innen 2020. Klarer vi det viser vi virkelig at teknologi har en positiv påvirkning på planten, sier administrerende direktør Christian Kroll i Ecosia.