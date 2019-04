Vmwares teknologisjef: – PaaS og konteinere er ikke svaret på alt

OSLO, PLAZA (digi.no): IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS – det er lett å bli forvirret over alle forkortelsene som brukes i forbindelse med moderne skybaserte løsninger. Men selv om det kommer nye løsninger og nye forretningsmodeller, betyr ikke det at man skal droppe alt det gamle, advarer Joe Baguley, teknologisjef for EMEA i Vmware.