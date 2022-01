VPN-tjeneste stengt av Europol. Ble brukt i flere store cyberangrep

VPN-tjenesten kjent som VPN Lab, ble denne uken stengt etter en omfattende aksjon i regi av Europol, hvor politistyrker fra flere land, både i Europa og Nord-Amerika, har bidratt.

I en pressemelding skriver Europol at VPN Lab har blitt brukt i forbindelse med alvorlige, kriminelle handlinger, inkludert spredning av utpressingsvare og annen cyberkriminalitet.

15 servere

I aksjonen, som har blitt ledet av tysk politi, har det blitt beslaglagt eller stengt 15 servere i ulike land. Tjenesten har holdt det gående helt siden 2008 og har vært åpent tilgjengelig for alle for priser så lave som 60 dollar i året.

VPN Lab skal ha kommet i politimyndighetenes søkelys etter at det gjennom flere ulike etterforskninger ble oppdaget at tjenesten ble benyttet av kriminelle til å distribuere skadevare, samt å fungere som infrastruktur og kommunikasjonsplattform for kryptoviruskampanjer.

VPN Lab skal dessuten har annonsert for tjenestene på det mørke nettet. Det går ikke veldig tydelig fram av pressemeldingen til Europol på hvilket juridisk grunnlag serverbeslaget har skjedd. Men mye tyder på at eierne av tjenesten ikke har samarbeidet med politiet i tilstrekkelig grad.

Politimann i det ukrainske cyberpolitiet studerer det beslaglagte nettstedet til VPN Lab. Foto: Cyberpolitiet i Ukraina

Ikke skuddsikkert

– Ett viktig aspekt ved denne aksjonen er også å vise at dersom tjenestetilbydere støtter ulovlige handlinger og ikke tilbyr noe informasjon i forbindelse lovlige forespørsler fra justismyndighetene, så er ikke disse tjenestene «skuddsikre». Denne operasjonen er resultatet av et effektivt samarbeid mellom internasjonale politimyndigheter, noe som gjør det mulig å stenge globale nettverk og å stenge slike merkevarer, sier Volker Kluwe, politisjef i Hannover, i pressemeldingen.

Operasjonen er også omtalt av Bleeping Computer, som viser til en egen pressemelding fra cyberpolitiet i Ukraina. Det er opplyses det at VPN Lab har blitt brukt i minst 150 utpressingsangrep, hvor det har blitt utbetalt minst 60 millioner euro i løsepenger.

Bleeping Computer skriver videre at de som eier og drifter VPN Lab, ennå ikke har blitt identifisert. Men med tilgang til serverne vil politiet trolig finne bevismateriale som potensielt kan avsløre både de som står bak tjenesten, og trolig også de kriminelle brukerne av tjenestene.