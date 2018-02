W3C godkjenner webstandard for å spille inn foto, lyd og video rett fra kameraet

W3C kunngjorde i forrige uke at spesifikasjonen HTML Media Capture er gjort til en W3C-anbefaling, det vil si en offisiell webstandard. Arbeidet med spesifikasjonen har pågått i mange år, og en del nettlesere for smartmobiler og nettbrett har allerede støttet den i noen år.

Mediefangst

HTML Media Capture innebærer at webutviklere i et vanlig input-element for filopplasting (av file-typen) kan legge til attributtet capture og bruke dette elementet til å fange lyd, foto eller video direkte fra mikrofoner eller kameraer som er knyttet til enheten.

Ved hjelp av capture-verdiene user og enviroment kan utvikleren (eller brukeren) velge om det er kameraet som er rettet mot brukeren, eller kameraet rettet mot omgivelsene, som skal benyttes. Valget av medietype gjøres med accept-parameteren, for eksempel: accept="video/*"

Men det er også mulig å godta flere medietyper:

<input type="file" name="video" accept="video/*,image/*" capture>

Det også mulig å vise bildet som hentes fra kameraet, direkte på websiden, uten opplasting, ved hjelp av JavaScript. Eksempler på hvordan dette gjøres, er oppgitt i spesifikasjonen.

På denne siden demonstreres en del av disse mulighetene.

Mobil støtte

I motsetning til de fleste andre webteknologier, er det ikke noen av de store nettleserleverandørene som står bak denne. Forfatterne kommer fra Intel, Nokia og W3C.

Om standardiseringen av HTML Media Capture-spesifikasjonen vil føre til at flere nettlesere får støtte for den, er foreløpig uvisst.