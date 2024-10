Washington Post: Kinesiske hackere har avlyttet telefonsamtalene til amerikanske politikere

En ikke navngitt rådgiver for Donald Trump er blant dem som er avlyttet, ifølge avisens opplysninger. Hackerne skal tilhøre en gruppe som amerikanske granskere har gitt tilnavnet Salt Typhoon.

Avlyttingsoperasjonen skal ha startet for flere måneder siden.

Tidligere har The New York Times og Wall Street Journal meldt at kinesiske hackere som skal ha skaffet seg tilgang til telenettet i USA, kan ha hentet data fra telefonene til både Trump, Kamala Harris og J.D. Vance.

Trumps valgkampteam fikk denne uken vite at de var blant dem som var mål for hackerne, som skal ha trengt seg inn i teleleverandøren Verizons systemer, ifølge The New York Times.