VÆKERØ, OSLO (digi.no): Forsikringsselskapet If ble etablert 1998 som et resultat av at skadeforsikringsvirksomhetene til norske Storebrand og svenske Skandia ble slått sammen. I 2001 kom også finske Sambo inn. I dag er selskapet heleid av Sampo-gruppen og opererer i det meste av Norden, samt Baltikum.