Webapper får snart mulighet til å sikte og zoome med videokameraer

Kommende Chrome 87 og andre nettlesere basert på samme versjon av Chromium-rammeverket får trolig støtte for webapper som kan kontrollere funksjonalitet som i alle fall støttes av en del møteromskameraer, nemlig panorering, vipping og zooming (PTZ – Pan Tilt Zoom).

Hensikten er å kunne rette kameraet mot hver enkelt deltaker under møtet.

Foreløpig i beta

Slik funksjonalitet kan nå testes i betautgaven av Chrome 87. Det er aldri noen garanti for at ny funksjonalitet i en betautgave Chrome finner veien over i produksjonsutgaven med samme versjonsnummer, men trolig blir slik funksjonalitet tilgjengelig for de fleste allerede om noen få uker.

Kameraene som kan brukes, behøver trolig ikke å være møteromskameraer. Mange sikkerhetskameraer har PTZ-støtte, og ifølge Google vil zoom-funksjonen støttes av Chrome for Android, noe som tyder på at mobilkameraer i alle fall vil kunne zoomes ved hjelp av nettleseren.

PTZ-støtten i Chrome er basert på utkastet til en foreslått webstandard, MediaStream Image Capture, som spesifiserer metoder og kamerainnstillinger for fotografiske bildeopptak.

Funksjonaliteten som støtte bevegelse av og zooming med kameraet, vil kreve at webapplikasjonen innhenter egen tillatelse fra brukeren, i tillegg til tillatelsen om å gjøre opptak.

Bedre mulighet for debugging

Også utviklerverktøyene i Chrome 87 skal få en del ny funksjonalitet. Dette inkluderer blant annet nye muligheter til å inspisere og debugge CSS Grid Layout, mulighet for å emulere og debugge webautentisering (WebAuthn), samt å flytte verktøy mellom det øvre og den nedre panelet i WebTools.

Chrome 87 innebærer også at FTP-støtten blir deaktivert for halvparten av brukerne. Med Chrome 88 fjernes all FTP-støtte fra kildekoden.