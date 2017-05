WebAssembly skyver Googles PNaCl ut i kulden

Til tross for enorme framskritt i ytelsen til JavaScript-motorene i de ulike nettleserne, er ikke ytelsen til JavaScript-baserte applikasjoner sammenlignbar med applikasjoner basert på mer systemspesifikk («native») kode.

På weben har dette historisk blitt løst ved å bruke plugins som Java, Flash eller Silverlight. Flash lever fortsatt, men de øvrige pluginteknologiene er i praksis døde, siden stadig færre nettlesere har støtte for dem.

Portable Native Client

Nå har turen kommet til å avlive enda en teknologi som har fått en del web-purister til å rynke på nesen, nemlig Googles Portable Native Client (PNaCl). Den ble offisielt lansert i 2013. Målet til Google med PNaCl var å tilby en mulighet i nettleseren til å kjøre kode med tilsvarende ytelse og lavnivåkontroll som systemspesifikk kode, men uten at det skulle gå utover sikkerheten eller flyttbarheten til koden.

Det ble med forsøket. Selv om PNaCl nok har blitt tatt i bruk av en del utviklere, fikk Google aldri noen støtte for PNaCl fra andre nettleserleverandører. Og webløsninger som bare fungerer i én nettleser, strider mot hele tankegangen rundt World Wide Web.

Erstatningen er klar

Det at Google nå kunngjør at PNaCl-støtten for websider (men ikke for PNaCl i Chrome-utvidelser og -apper) skal fjernes i første kvartal av 2018, skyldes ikke først og fremst at teknologien ikke har oppnådd den populariteten som Google nok hadde håpet på, men i stedet at det har kommet et alternativ som har fått bred støtte blant nettleserleverandørene, nemlig WebAssembly.

Både Chrome og Firefox støtter allerede WebAssembly helt eller delvis, mens Edge og Safari har støtte for teknologien i testutgaver av nettleserne.

WebAssembly skal kunne gi webapplikasjoner en betydelig ytelsesøkning, om enn ikke helt «native», sammenlignet med applikasjoner basert på JavaScript. Webbaserte dataspill og videoredigeringsapplikasjoner er blant de foreslåtte bruksområdene, selv om det antas at mange utviklere vil erstatte deler av JavaScript-koden med WebAssembly i sine tyngre webapplikasjoner i årene som kommer.

Guide og veikart

Selv om bruken av PNaCl nok er begrenset, vil deaktiveringen av teknologien kunne skape problemer for dem som har valgt å bruke den. For å gjøre den eventuelle migreringen til WebAssembly mindre smertefull, har Google kommet med en migrasjonsguide til utviklerne.

Selskapet har også kommet med et veikart som beskriver planene for implementering av ytterligere WebAssembly-funksjonalitet og -optimalisering.

