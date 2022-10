WhatsApp fungerer igjen i deler av verden

Problemene med meldingstjenesten begynte ved 9-tiden på morgenen, ifølge nettstedet Downdetector. WhatsApp eies av Meta, som også er selskapet bak Facebook.

– Vi er klar over at noen i øyeblikket har problemer med å sende meldinger, og vi jobber med å få WhatsApp til å fungere igjen for alle så raskt som mulig, sa en talsperson for selskapet.

Senere på formiddagen opplyste brukere i Storbritannia, India og andre asiatiske land at tjenesten fungerte igjen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

WhatsApp er en svært populær meldingstjeneste og anslås å ha over 2 milliarder brukere på verdensbasis.