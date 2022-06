Meta-eide Whatsapp har frist til juli – det vil si under en måned – med å presentere en personvernpolicy som lever opp til EUs regler på området.

Det skriver Reuters.

– Whatsapp må sikre at brukere forstår hva de aksepterer og hvordan personopplysningene deres brukes til kommersielle formål, spesielt for å tilby tjenester til kommersielle partnere, sier den belgiske justiskommissæren Didier Reynders i en uttalelse.

Dette kommer etter at The Consumer Protection Cooperation Network (CPC), en EU-ledet paraplyorganisasjon for forbrukerorganisasjoner i Europa, i et brev ba WhatsApp om å avklare meldingstjenestens nye personvernpolicy.

Ifølge CPC var ikke svaret fra Whatsapp dekkende, og derfor har selskapet nå frist til juli på å leve opp til EU-reglene, fremgår det av et oppfølgingsbrev til WhatsApp.

– Vår 2021-oppdatering endret ikke vår forpliktelse overfor brukernes personvern eller måten vi driver tjenesten vår på, inkludert hvordan vi behandler, bruker eller deler data med noen, inkludert Meta, sier en Whatsapp-talsmann ifølge Reuters. Selskapet vil nå følge opp brevet fra CPC.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2