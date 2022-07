Ideen til selskapet sitt fikk Wilma Emanuelsson (18) fra Göteborg i fjor, under en hackaton for elever på videregående skole – med temaet «Utdanning for alle». Emnet fikk henne å tenke på en venn som har dysleksi og som fikk høre fra en lærer at det vedkommende presterte på skolen, var «bra nok» med tanke på lese- og skrivevanskene. Det syntes ikke Emanuelsson var særlig motiverende.