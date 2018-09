Windows 10 skal bli flinkere til å frigjøre lagringsplass

Det er kanskje ikke et like stort problem i dag som tidligere, men i blant opplever pc-brukere at SSD-en eller harddisken har blitt full. I verste fall kan dette være kritisk, dersom man har arbeid som en ikke har fått lagret ennå. Løsningen er å slette noe som det ikke lenger er bruk for – og det er det gjerne mye av, i alle fall på Windows-baserte enheter.

Storage Sense

I dagens Windows 10-utgave finnes det en funksjon som heter Storage Sense (Lagringssensor på norsk). Denne har tatt over for det gamle verktøyet Disk Cleanup (Diskopprydding) og kan automatisk fjerne gamle, midlertidige filer som det ikke lenger er noe behov for, inkludert kopier av tidligere installerte oppdateringer til operativsystemet. Ikke minst de sistnevnte kan ta mye plass.

I mange tilfeller er ikke Storage Sense aktivert som standard på pc-en. Men det kan skrus på via lagringsinnstillingene, som er lett tilgjengelige dersom man taster inn «storage» i søkefeltet til Windows 10.

Ny versjon

Den kommende oktoberoppdateringen til Windows 10 skal inneholde en ny versjon av Storage Sense med forbedret funksjonalitet. Spesielt skal den nye versjonen være flinkere til automatisk å frigjøre plass når det er lite plass igjen.

I tillegg skal Storage Sense nå være integrert med OneDrive, Microsofts nettskybaserte lagringstjeneste. For å sikre rask tilgang til mye brukte filer, kan OneDrive sørge for at det finnes en lokal kopi av disse filene på pc-en, i tillegg til i nettskyen. Dersom dette dreier seg om mange og store filer, kan de etterhvert oppta mye plass på pc-en.

I den kommende versjonen av Storage Sense vil enkelte av disse lokale filkopiene automatisk bli slettet, men bare dersom de ikke har blitt brukt på en stund, og bare dersom det virkelig er behov for å frigjøre plassen.

Valgmuligheter

Filene vil fortsatt være synlige i Windows, men neste gang brukeren forsøker å åpne dem, må de først lastes ned fra nettskyen.

Brukeren skal til en viss grad avgjøre hvor lang tid filene skal være lagret lokalt. Det er også mulig å velge at alle eller enkelte av filene alltid er tilgjengelig selv når pc-en ikke har nettilgang. Da vil ikke filene kunne slettes fra den lokale lagringsenheten av Storage Sense.

