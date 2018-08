Windows 10-versjon kan få «bruk-og-kast»-sandkasse

Microsoft skal nylig ha bedt selskapets Windows 10 Insider-medlemmer om feedback angående en ny sikkerhetsfunksjon som selskapet planlegger å tilby brukerne av Windows 10 Enterprise.

Ifølge Bleeping Computer, som skal ha fått vite om feedback-forespørselen før Microsoft fjernet den igjen, dreier det seg om en Windows Store-app kalt InPrivate Desktop. Ifølge Microsoft vil denne kunne tilby administratorer en måte å laste en engangssandkasse for å starte opp ikke-tiltrodd programvare på en sikker måte.

VM

I forklaringen til Microsoft het det at det i praksis dreier seg om en kompakt og raskt virtuell maskin som resirkuleres straks applikasjonen lukkes.

Microsoft har i liten grad beskrevet hvordan InPrivate Desktop fungerer i praksis, men man skal i alle fall kunne starte den aktuelle applikasjonen inne i InPrivate Desktop-appen. Det skal også være mulig å bruke utklippstavlen for å flytte data mellom det vanlige Windows-miljøet og appen som kjøres i sikkerhetssandkassen.

En kan se for seg at InPrivate Desktop også kan være nyttig når brukeren har lastet ned et programvareverktøy for et spesielt formål og bare tenker å bruke verktøyet én eneste gang. Ved å installere det i InPrivate Desktop, unngår en at det blir liggende igjen unødvendige filer på pc-en etter at brukeren er ferdig med programvaren.

Før Microsoft stengte den aktuelle feedbacksiden, ble det oppgitt at mer informasjon var tilgjengelig på denne siden. Men den krever at man har en Microsoft-konto som er gitt tilgang.

