Windows 10 vil snart blokkere kjøringen av flere apper

Programvarekategorien «potensielt uønskede applikasjoner» omfatter programvare som ikke nødvendigvis er direkte skadelig i seg selv, men som i stedet kan bidra til irritasjon og redusert produktivitet ved at den for eksempel får annonser til å dukke opp og gjør brukerens enhet tregere. I noen tilfeller kan den også installere annen programvare som har mer skadelige egenskaper. Microsoft beskriver kategorien nærmere på denne siden.

Selv om slike potensielt uønskede applikasjoner ikke anses som skadevare, dreier det seg gjerne om programvare brukeren verken ønsker eller har behov for. Da kan det være greit å slippe å måtte forholde seg til den.

Omdømmebasert beskyttelse

I maioppdateringen 2020 av Windows 10 innførte Microsoft en utvidelse av den innebygde sikkerhetsfunksjonaliteten som på norsk kalles for Omdømmebasert beskyttelse. Denne utvidede funksjonaliteten skal kunne blokkere både nedlasting og kjøring av applikasjoner med dårlig omdømme.

Blokkeringen av nedlasting fungerer riktignok bare i nettleseren Edge.

Innstillingen for blokkering av potensielt uønskede apper i Windows 10. Skjermbilde: Digi.no

Fram til nå har ikke dette tillegget vært aktivert som standard, men nå har det tydeligvis blitt testet så grundig at Microsoft vil endre på dette. I en supportartikkel som Bleeping Computer har kommet over, opplyses det at blokkeringen av potensielt uønskede apper vil bli aktivert som standard i Windows 10 nå i begynnelsen av august, dersom brukeren ikke allerede har aktivert funksjonen.

Innstillingene for dette og annen omdømmebasert beskyttelse finner man enklest ved å søke etter «Omdømmebasert beskyttelse» eller «Reputation-based protection» i Windows 10.