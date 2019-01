Windows 10 vil snart kreve langt mer plass på disken

Windows 10 er ingen sylfide, selv om Microsoft opplyser at diskplassen som kreves har blitt mindre med de siste utgavene av operativsystemet. Men etter neste store oppdatering av operativsystemet vil det kreve betydelig mer plass på lagringsenheten enn det gjør i dag, i alle fall dersom man måler rett etter installasjonen.

7 gigabyte

Bakgrunnen for dette er at våroppdateringen av Windows 10 (19H1) skal, i alle fall i første omgang, reservere rundt 7 gigabyte med plass på lagringsenheten. Dette kommer i tillegg til den plassen selve operativsystemet krever i dag. Hensikten er at kritiske systemoppgaver alltid skal ha tilgang til tilstrekkelig diskplass, uavhengig av hvor mye plass brukerens egne filer krever.

Dette betyr likevel ikke at Windows 10 etter en tids bruk vil kreve 7 gigabyte mer disksplass enn tidligere. For den reserverte plassen skal i stor grad brukes til filer som allerede i dag ofte tar opp plass på lagringsenheten. Dette inkluderer blant annet midlertidige filer, tilleggsfunksjoner, oppdateringer, apper og virtuelt minne.

Kan utvides

Først når den reserverte plassen eventuelt blir brukt opp, vil slike midlertidige filer kunne lagret på utsiden av den reserverte plassen. Dersom heller ikke dette er tilstrekkelig til å utføre nødvendige oppgaver, kan brukeren i framtiden bli bedt om å koble til en ekstra lagringsenhet, for eksempel en USB-pinne.

Hver gang Windows 10 oppdateres skal unødvendige, midlertidige filer bli slettet fra det reserverte området. I dagens utgaver av Windows kan slike filer ofte blir liggende igjen i blant annet Temp-mappene og tar opp plass inntil brukeren selv skulle finne på å slette dem eller kjører det innebygde diskoppryddingsverktøyet.

Kan endres

Ifølge Microsoft er det ikke gitt at den reserverte plassen vil forbli på 7 gigabyte. Blant annet vil dette avhenge av hvor mye av den reserverte plassen som faktisk brukes over tid på den enkelte enhet, og med framtidige utgivelser kan plassen bli justert.

Den reserverte plassen kan i noen tilfeller reduseres ved å avinstallere valgfrie Windows-funksjoner eller ekstra språkpakker til operativsystemet, dersom dette er installert.

Flere detaljer om den kommende funksjonaliteten finnes i dette blogginnlegget fra Microsoft.

