Windows 11 blir først til å støtte Intels nye hybridprosessorer

For noen få uker siden presenterte Intel noe selskapet omtaler som et av de største framskrittene innen x86-arkitektur på et tiår, nemlig prosessorer utstyrt med to ulike prosessorkjerner, kalt Performance Core (P-kjerne) og Efficient Core (E-kjerne), altså en hybrid CPU.

Tilsvarer Big.Little

I praksis er dette samme tankegang som Arm avduket for ganske nøyaktig ti år siden, nemlig Big.Little Processing. I praksis dreier deg seg om å utstyre prosessorer med kjerner som kan betjene behovene for både maksimal ytelse og maksimal energieffektivitet. Svært mange nyere smartmobiler og nettbrett er basert på systembrikker med slik teknologi.

Den første Intel-prosessorfamilien som kommer med disse kjernene, har kodenavnet Alder Lake. Da snakker vi om 12. generasjon av Intels Core-prosessorer. De første CPU-produktene kan ventes på markedet i løpet av høsten. De skal produseres med den prosessteknologien Intel nå kaller for Intel 7 (for abonnenter).

Delvis maskinvare-basert trådstyring

For å hjelpe operativsystemer med å fordele programvaretråder på de ulike kjernetypene, inkluderer Alder Lake-prosessorene en teknologi kalt Intel Thread Director, som skal kunne hjelpe operativsystemet med hvilken type kjerne den enkelte tråd eller oppgave bør kjøres på.

Typisk vil bakgrunnsprosesser og andre mindre krevende oppgaver kjøres på E-kjernene, mens prioriterte og ytelseskritiske oppgaver vil kjøres på P-kjernene. Målet er å oppnå både mer fart og bedre batteritid for bærbare enheter.

Dersom alle P-kjernene er opptatt og det er behov for å kjøre en tråd med enda høyere prioritet enn dem som allerede kjøres, skal Thread Director kunne foreslå for operativsystemet hvilken av de kjørende trådene som eventuelt bør flyttes fra en P-kjerne til en E-kjerne.

Også tråder som stadig kjøres i en løkke mens de venter på noe å gjøre, kan bli foreslått flyttet på denne måten, framfor å okkupere en P-kjerne som andre tråder kan ha mer nytte av.

Krever Windows 11

For at PC-en skal kunne utnytte dette skikkelig, er det nødvendig med støtte for Thread Director i operativsystemet. Windows 11 blir det første operativsystemet som fullt ut kan utnytte fordelene som den hybride arkitekturen og Thread Director kan tilby. Dette forteller Mehmet Iyigun i Microsoft etter rundt 44 minutter i videoen nedenfor.

Alle vanlige operativsystemer har en fordelingsalgoritme, en «scheduler», som sørger for at prosesser og tråder blir kjørt, basert på flere ulike faktorer. Fram til nå har den ikke hatt innsyn i hva som faktisk foregår i en tråd, for eksempel om den kopierer minne, kjører i en løkke eller utfører komplekse beregninger. Med støtte for Thread Director vil Windows 11 og andre operativsystemer som får støtte for teknologien, bedre kunne velge hvilken type kjerne en oppgave skal kjøres på.

Smartere kjerneparkering

Hint fra Thread Director kan også fortelle operativsystemet hvilke kjerner som bør «parkeres» for å spare strøm. Windows 11 gir dessuten applikasjonsutviklere en mulighet gjennom nye EcoQoS API til å spesifisere at utvalgte tråder som tilhører applikasjonen fortrinnsvis kan kjøres på E-kjerner framfor P-kjerner. Både Edge-nettlesere og ulike komponenter i Windows 11 har støtte for dette. Deler av EcoQoS-funksjonaliteten kan også bidra til lavere energiforbruk på eldre prosessorer fra både Intel og AMD.

Der videoen startes, er det først en nærmere beskrivelse av Thread Director, før Iyigun forteller om støtten for Thread Director i Windows 11.

Støtte for nye teknologigenerasjoner

Intel omtaler for øvrig Alder Lake-familien som en systembrikke og ikke bare en CPU. Det vil si at den har innebygget støtte for blant annet input/output-systemer, inkludert relativt nye eller kommende teknologier som DDR5-minne, PCI Express 5, Thunderbolt 4 og Wi-Fi 6E.

Det lover brikker med opptil 16 kjerner, 8 av hver type. Disse vil til sammen kunne kjøre 24 samtidige tråder.

Avhengig av modell vil de kommende systembrikkene ha et effektbehov på mellom 9 og 125 watt.