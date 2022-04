Microsoft kommer til sommeren med en ny tjeneste som skal gjøre oppdateringen av Windows- og Office enklere hos store kunder. Mens testing og gradvis utrulling av oppdateringer kan være ressurskrevende for IT-avdelingen i dag, skal Windows Autopatch automatisere dette. Slagordet til Microsoft er at tjenesten vil gjøre den andre tirsdagen i hver måned om til en hvilken som helst tirsdag. Det er den andre tirsdagen i hver måned at Microsoft kommer med sikkerhetsoppdateringer til selskapets produkter.

Lover mindre behov for planlegging

Windows Autopatch vil kun være tilgjengelig for kunder med Windows 10/11 Enterprise E3-lisens eller høyere. Tjenesten skal kunne ta seg av alle typer oppdateringer til Windows og Microsoft 365 App, inkludert sikkerhet, kvalitet og funksjonalitet, i tillegg til utvalgte drivere og fastvare.

– Windows Autopatch er en administrert tjeneste som fjerner virksomhetenes behov for å planlegge og drifte Update-prosessen, skriver Microsoft i en FAQ om tjenesten.

Ikke den beste historikken

Gitt alle de problemene mange Microsoft-kunder de siste årene har opplevd med systemoppdateringer, kan det virke noe risikabelt å overlate oppdateringsvirksomheten til en mer automatisert tjeneste.

Delvis av den grunn ruller mange IT-avdelinger ut slike oppdateringer med en stor grad av forsiktighet, blant annet ved å teste dem på en mindre antall PC-er først, for å se om det oppstår nye problemer – problemer som kan føre til redusert produktivitet i virksomheten.

Fire ringer

Windows Autopatch imiterer dette ved å ta i bruk fire utrullingsringer («deployment rings»), basert på variasjoner mellom PC-ene.

Den innerste ringen, som kalles for «test», omfatter bare «et minimum» antall enheter. Etter en valideringsperiode vil utrulling fortsette i neste ring, som kalles for «first». Denne skal bare bestå av rundt 1 prosent av enhetene som tjenesten administrerer.

Etter ny valideringsperiode, hvor Autopatch blant annet overvåker ytelsen til enhetene og sammenligner den med tidligere måling, også de som er gjort i den forrige ringen, vil utrullingen fortsett til «fast»-ringen, som består av rundt 9 prosent av enhetene. Deretter gjentas valideringen på nytt før «broad»-ringen, altså de resterende enhetene, mottar oppdateringene.

Opptil 90 dager

Valideringsperiodene vil være relativt korte dersom det dreier seg om kvalitetsoppdateringer. Ifølge presentasjonen til Microsoft vil de rulles ut til de tre innerste ringene umiddelbart, mens de resterende enhetene først mottar slike oppdateringer etter sju dager.

For funksjonalitetsoppdateringer – som typisk kommer én til to ganger i året – vil valideringsperioden være på 30 dager for hver ring. Det vil si at det tar 90 dager før oppdateringene begynner å rulles ut til det store flertallet av enhetene.

Dersom problemer oppdages

Det vil være mulig for kundenes administratorer å gripe inn i prosessen. I tillegg har automatikken tre ulike funksjoner til å forhindre at problemer sprer seg til nye ringer.

«Halt»-funksjonen skal sørge for at utrullingen ikke går videre til neste ring dersom ikke den nåværende ringen når stabilitetsmålene.

«Rollback»-funksjonen skal sikre at oppdateringer kan bli automatisk avinstallert dersom ytelsesmålene ikke blir nådd etter at enhetene i ringen har blitt oppdatert.

«Selectivity»-funksjonen skal gjøre åpne for at deler av en oppdateringspakke fortsatt kan være installert, mens problematiske deler av den samme pakken blir stoppet eller rullet tilbake.

Ifølge Microsoft vil Windows Autopatch bli lansert i juli i år. Flere detaljer om hva som kreves for å ta i bruk tjenesten, finnes i FAQ-en.