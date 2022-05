Windows-filsystem på Linux er i fare: Utvikleren er helt taus

New Technology File System (NTFS), som er utviklet og eid av Microsoft, er ikke åpen kildekode.

Linux-driveren er selskapet Paragon Softwares NTFS3-kjernedriver, som kom med versjon 5.15 av Linux-kjernen i slutten av oktober i fjor, ifølge The Register.

Utvikler Kari Argillander har tilbudt seg å hjelpe, men uten å lykkes, og han har lagt ut bekymringene sine på e-postlisten for Linux-kjernen. Driverens opphavsmann, Konstantin Komarov, har «siden da opprettholdt total radiostillhet. Jeg har forsøkt å kontakte ham med personlige e-poster uten å lykkes», klager Kari Argillander.

– Vil påvirke prosessen

Det var en del aktivitet på driverens Github-side i november i fjor, men Konstantin Komarov, som ifølge The Register er administrerende direktør i Paragon Software, har ikke bedt om at endringer skal innlemmes i kjernens kildetre.

Kari Argillander tror ikke det betyr at NTFS-driveren blir droppet.

– Jeg tror ikke Linus ønsker det, i hvert fall ikke foreløpig. Likevel vil det etter min mening definitivt påvirke prosessen med hvordan nye filsystemdrivere vil bli innlemmet oppstrøms i fremtiden, sier han til The Register.

Linux-sjef Linus Torvalds har svart Argillander på kjerneutviklernes e-postliste:

– Hvis du er villig til å vedlikeholde den (og kanskje finne andre likesinnede som kan hjelpe deg), tror jeg absolutt det er verdt et forsøk. Og hvis *ingen* kan ta seg av vedlikeholdet, bør vi vel fjerne den, i stedet for å ende opp med *to* ikke-vedlikeholdte kopier av NTFS-drivere. Ikke at to ikke-vedlikeholdte filsystemer er mye verre enn ett, skriver han.

Andre NTFS-drivere har problemer

Som Torvalds kommer inn på, finnes det andre NTFS-drivere for Linux, men de har noen grunnleggende problemer. NTFS-3G er veldig treg, og den eldre Captive NTFS-driveren, som har flere muligheter, vedlikeholdes ikke lenger.

Paragon Softwares utgave kan brukes med vanlige filtyper, samt komprimerte og såkalte ‘sparse’ filer. Access Control List (ACL)-fasilitetene som administrerer brukerrettigheter og NTFS-journalavspilling, støttes også.

