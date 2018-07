Windows Update skal bli mindre plagsom

Det er liten tvil om at de automatiske Windows-oppdateringene (Automatic Update) som Microsoft innførte allerede med Windows Millenium Edition, har bidratt til forbedret pc-sikkerhet, i alle fall hos alle de brukerne som aldri installerte sikkerhetsoppdateringer på egenhånd.

Ugunstig

Men etter nærmere to tiår oppleves fortsatt oppdateringsfunksjonen i Windows som et usikkerhetsmoment for mange. Ikke fordi den ikke vanligvis installerer de oppdateringene som behøves, men fordi den i blant avbryter brukeren på svært ugunstige tidspunkter.

For eksempel har nok mange opplevd at pc-en til en foredragsholder velger å starte på nytt akkurat i den skal brukes under foredraget, ofte med ekstra lang oppstartstid fordi oppdateringene ikke har blitt ferdig installert før omstarten.

Dette er dårlig planlagt av brukeren, selvfølgelig, som burde vite at man med Windows må forsikre seg om at alle det ikke ligger noen planlagte omstarter på lur, før man gjør noe viktig.

Men hvorfor skal man egentlig måtte gjøre dette?

Lover bedring

Nå vil Microsoft forsøke å redusere slike plager ved å ta i bruk maskinlæring, som bedre skal kunne forutse når det rette tidspunktet for en automatisk omstart vil være.

Dette skriver selskapet i et blogginnlegg om en testversjon av Windows 10 som inneholder nyheter som trolig blir tilgjengelig for de fleste Windows 10-brukere i løpet av høsten.

Maskinlæringen skal gjøre det mulig for Windows Update å forstå når brukeren faktisk benytter pc-en, og la være å starte den på nytt mens dette skjer. Men Microsoft ønsker også at programvaren skal kunne forutse at brukeren i blant bare har forlatt pc-en for en kort stund, for eksempel for å hente seg en kopp kaffe.

Microsoft skal ha testet denne løsningen på interne enheter en periode og mener resultatene er lovende. Nå er det opp til Windows Insiders-brukerne å fortelle om de er enige.