Wirecard: 20 milliarder skulle vært på kontoer som ikke finnes

Betalings- og finanstjenesteselskapet har trodd at kontoene ble opprettet, og det har derfor rapportert beløpet som skulle stått på dem, som en aktivum, opplyser Wirecard i en uttalelse.

Selskapet trekker nå også den foreløpige vurderingen ut av kvartalsresultatet for første kvartal i 2020 og årsresultatet for 2019.

– Mulige effekter på årsregnskapet fra foregående år kan ikke utelukkes, står det i uttalelsen.

Falske kontoer

Fredag i forrige uke ble det klart at Wirecard har «mistet» rundt 20 milliarder kroner. Wirecard mente pengene skulle befinne seg hos to filippinske banker, men begge bankene nekter for at Wirecard er kunde hos dem og mener dokumentene som viser dette er forfalsket.

Den filippinske sentralbanken bekreftet søndag at det ikke var spor av pengene i det filippinske finanssystemet.

Kraftig verdifall

Som følge av skandalen har selskapets aksjekurs stupt med 85 prosent. Ved åpningen av den tyske DAX 30-indeksen mandag var prisen 160 kroner per aksje, sammenlignet med rundt 1.000 kroner fredag.

Wirecards grunnlegger og leder Markus Braun gikk fredag av med umiddelbar virkning. Braun er blant fire av selskapets styremedlemmer som tyske føderale myndigheter siden starten av juni har etterforsket for markedsmanipulasjon.