YouTube blokkerer russiske statlige medier i Europa

De russiske kanalene RT og Sputnik får ikke lenger kringkaste på YouTube i Europa.

Avgjørelsen gjelder hele kontinentet, varsler videoplattformen.

– Vi blokkerer Youtube-kanalene til RT og Sputnik i hele Europa med øyeblikkelig virkning. Systemene våre trenger litt tid før dette skjer i praksis, skriver YouTube i en e-post.

RT (Russia Today) og Sputnik blir i Vesten anklaget for å spre feilinformasjon og propaganda fra Kreml. EU har allerede tatt grep for å begrense deres muligheter for å sende i Europa.