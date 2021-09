Youtube fjerner feilinformasjon om alle godkjente vaksiner

YouTube offentliggjorde onsdag at de vil blokkere anti-vaksineinnhold mot alle vaksiner som er godkjent og bekreftet som trygge og effektive av lokale helsemyndigheter og WHO.

Videoplattformen utvider dermed retningslinjene fra å gjelde falsk informasjon om Covid-vaksinene, til også å inkludere innhold som inneholder feilinformasjon om andre godkjente vaksiner.

Eksempler på innhold som ikke lenger vil være tillatt på Youtube er, ifølge selskapet, feilaktige påstander om at godkjente vaksiner forårsaker autisme, kreft eller infertilitet, påstander om at vaksiner ikke reduserer smitte, og at stoffer i vaksiner kan spore de som mottar dem. Retningslinjer gjelder også generelle uttalelser om vaksiner.

Ifølge selskapet har de siden i fjor fjernet over 130 000 videoer for brudd på retningslinjene for covid-19-vaksineinnhold.

«I nært samarbeid med helsemyndighetene har vi sett på å balansere vår forpliktelse til en åpen plattform med behovet for å fjerne skadelig innhold. Vi har stadig sett falske påstander om vaksinene mot koronaviruset renne over i feilinformasjon om vaksiner generelt, og vi er nå på et punkt der det er viktigere enn noen gang å utvide arbeidet vi startet med covid-19 til andre vaksiner.», skriver Youtube i et blogginnlegg.

Endringene er gjeldende fra onsdag denne uken, men det vil ifølge selskapet kunne ta tid for systemene å håndheve de nye reglene fullt ut.

Aktivistkontoer

Youtube blokkerer også kanaler knyttet til flere fremtredende anti-vaksineaktivister, inkludert Robert F. Kennedy Jr. og Joseph Mercola, skriver Reuters.

I en uttalelse fra Mercolas nettsted står det ifølge nyhetsbyrået det at «Vi er forent over hele verden, vi vil ikke leve i frykt, vi vil stå sammen og gjenopprette våre friheter».

Kennedy sier i en uttalelse at «Det har aldri i historien skjedd at sensur og hemmelighold har fremmet verken demokrati eller folkehelse.»

RT-kanaler blokkert

Tirsdag ble også den russiske statsstøttede kringkasteren Russia Today (RT)s tyskspråklige kanaler slettet fra Youtube, skriver Reuters, ettersom kanalene ifølge Youtube har brutt retningslinjer for feilinformasjon om covid-19.

Russland har ifølge nyhetsbyrået gått hardt ut mot Youtube for de nye innstrammingene i retningslinjene fra onsdag, og truet med å blokkere Youtube, som eies av Google.

Den russiske statlige kommunikasjonsregulatoren opplyser ifølge nyhetsbyrået at de har skrevet til Google og krevd at Youtube begrensningene for RT-kanalene oppheves. Russland vil kunne delvis eller helt begrense tilgangen til Youtube hvis selskapet ikke innretter seg etter kravet, la regulatoren til.

Unntak

Det er viktige unntak fra retningslinjene, skriver Youtube i blogginnlegget:

«Gitt viktigheten av offentlig diskusjon og debatt for den vitenskapelige prosessen, vil vi fortsette å tillate innhold om vaksinepolitikk, nye vaksineforsøk og historiske vaksinesuksesser eller -svikt på Youtube. Personlige historier knyttet til vaksiner vil også være tillatt, så lenge videoen ikke bryter med andre retningslinjer, eller kanalen ikke viser et mønster som sår tvil om vaksiner.»

De nye reglene er en del av selskapets pågående arbeid med å få frem autoritativ helseinformasjon på plattformen, og koble mennesker med troverdig helseinnhold og kilder av høy kvalitet, skriver de.

YouTube og andre sosiale medier-selskaper som Facebook og Twitter har i det siste fått kritikk for ikke å gjøre nok for å stoppe spredningen av falsk helseinformasjon på sine plattformene.