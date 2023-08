Tech-selskapet som fremfor noen har stått i spissen for fjernarbeidrevolusjonen ber nå de ansatte komme tilbake på kontoret. Det melder CNN, Time, BBC og andre medier.

En talsperson for Zoom sier i en kunngjøring at ansatte, som bor innen 80 kilometers avstand, heretter må være fysisk til stede på kontoret, minst to dager i uken.

Det er litt andre toner enn før, da Zoom på et tidspunkt uttalte at medarbeidere som ønsket det kunne få jobbe permanent fra hjemmekontor.

Selskapet hadde om lag 8.400 ansatte ved utgangen av januar. De nye retningslinjene med krav om oppmøte på kontoret vil gjelde fra august eller september, ifølge BBC.

«Zoom fatigue» dukket opp som et nytt begrep under pandemien i takt med kraftig vekst i bruken av videokonferansetjenesten Zoom. Det er en opplevd tilstand av utmattelse ved mye tid tilbrakt på skjermmøter, som det har vært forsket en del på de siste årene.