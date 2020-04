Zoom-sjefen innrømmer å ha tatt en rekke snarveier

Zoom-sjef Eric Yuan innrømmer å ha tatt snarveier under utviklingen av den populære video- og konferansetjenesten. Selskapet har de siste ukene fått mye kritikk rettet mot sikkerheten og personvernet i tjenestene.

– Tjenestene våre er bygd for bedriftsmarkedet. Under korona–krisen har vi bevegd oss for fort, sier Yuan i et intervju med CNN.

Ikke fokusert på sikkerhet

Den administrerende direktøren i det amerikanske IT–selskapet sier at Zoom skulle hatt mer fokus på sikkerheten i applikasjonene fra start.

De siste to ukene skal Zoom ha jobbet på spreng for å rette opp i alle sikkerhets– og personvernsutfordringene som har blitt avdekket etter at kritikken haglet mot Zoom de siste ukene.

Mange har blant annet opplevd at Zoom–kanalene de bruker blir invadert av uvedkommende.

Selskapet har flere ganger de siste ukene måttet endre tjenesten på grunn av rapporter fra bekymrede brukere.

Delte data med Facebook

Blant annet har Zoom i det skjulte delt data med Facebook, tjenestene har ikke vært ende–til–ende–kryptert , og det har blitt avdekket grove sikkerhetsfeil i håndteringen av Server Message Block (SMB)–protokollen.

Den amerikanske IT–giganten har også høstet kritikk for egne personvernpolicyer, som inntil nylig ga selskapet rett til å samle inn, lagre og dele persondata med tredjeparter.

Dette inkluderte blant annet opptak lagret i nettskyen, lynmeldinger, filer og virtuelle tavler.

Da Zoom dreide virksomheten mot forbrukermarkedet nå pandemien skylte over oss, hadde ikke selskapet regnet med den massive etterspørselen.

200 millioner møter daglig

I desember i fjor hadde videotjenestene ti millioner daglige møter, mens det i mars avholdes nærmere 200 millioner daglige møter.

– Zoom handler raskt, og har tatt noen feilsteg de siste ukene. Vår intensjon har vært god, men nå har vi lært leksa vår. Fremover vil vi dobbelt– og trippelsjekke sikkerhets– og personversrutiner før vi handler, sier Yuan i intervjuet med CNN.

Zoom er i bruk ved flere universiteter i Norge. De bruker bedriftsversjonen, som skiller seg fra gratisversjonen på flere punkter.

Norske universiteter kjører Zoom

Zoom for bedrifter kan kjøres som en hybrid eller privat løsning, hvor hele eller deler av tjenestene kjøres på kundens egen infrastruktur.

Dette gjelder for Zoom–tjenesten som Uninett tilbyr til høgskoler og universiteter i Norge. Tjenesten ble lansert i desember i fjor, og er en del av et nordisk samarbeid.

Hos universitetene er trafikken nesten 100–doblet siden 13. mars.

På denne siden opplyser Uninett at det den 31. mars ble holdt omtrent 9500 Zoom–møter blant Uninetts kunder, med til sammen over 100.000 deltakere.

– Vi har økt kapasiteten betraktelig som følge av pandemien og kan håndtere over 250.000 samtidige brukere, fordelt på alle universitet og høgskoler i hele Norden, skrev avdelingsdirektør Vidar Faltinsen for campusnett i Uninett i en e–post til digi.no i forrige uke.