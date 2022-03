I et forsøk på å bringe den allerede legendariske «I'm not a cat» meme-en til et møte nær deg, kommer Zooms siste oppdatering med funksjonalitet for å «skape en atmosfære av undring og engasjement». Det skal de oppnå ved å la deg stille opp i avdelingsmøtet som en hvit kanin i rosa hettegenser.

Take a walk on the wild side with our newest feature: Avatars!🐶🐰🐮



Settings > Backgrounds & Effects > Avatars https://t.co/3psboCfNUB pic.twitter.com/BE0m7FOXls — Zoom (@Zoom) March 22, 2022

Mange muligheter

Det mangler ikke på gode grunner til å gå fra Zoom til Zoo, skal vi tro selskapet selv:

I tillegg til å by på en gledelig overraskelse for webinar-deltagere, fortelle en historie med mer innlevelse som en annen karakter, og gjøre legetimer for barn mindre stressende, skal funksjonen gi et kompromiss mellom å slå av kameraet og å konstant bli konfrontert med eget fjes.

De siste par årene har det blitt forsket mye på hvorfor vi blir så slitne av video-møter. Zoom-fatigue kalles det på engelsk.

En av grunnene skal være det lille snevet av sceneskrekk som kan ramme oss alle når vi er pinlig klar over vårt eget ansikt på skjermen. Den konstante følelsen av å ha et publikum tærer på kreftene.

Løsningen kan være å slå av kameraet, eller sette på seg et heste-hode.

– Funksjonaliteten blir en mellomting for brukere som ikke ønsker å vises på kamera, men likevel ønsker å uttrykke kroppsspråk og ansiktsuttrykk, skriver Zoom.

Men om funksjonaliteten hjelper mot andre utmattende effekter, som at det er vanskelig å lese andres ansiktsuttrykk gjennom skjermen, er heller tvilsomt.

Kun dyr, inntil videre

Alle avatarene kommer enten med hettegenser eller t-skjorte, så funksjonaliteten passer kanskje ikke til de aller mest formelle møtene. Zoom har heller ikke gått ut men råd om hvilket dyr som med størst sannsynlighet vil lykkes i jobbintervjuet.

I denne omgang er det kun animerte dyr du kan velge mellom til foredragene dine om Ku-bernetes eller Phyton, men Zoom lover å bygge ut repertoaret. Om det innebærer at den middelaldrende sjefen din kommer til å møte som Pocahontas på neste digitale lønningspils, er derfor for tidlig å si.

Ingen ansiktsgjenkjenningsteknologi

Funksjonaliteten er tilgjengelig for både Windows og MacOS, i tillegg til IOS-mobiler, så sant du har oppdatert til Zoom-versjon 5.10.0 eller høyere.

Når du slår på funksjonen, bruker Zoom kameraet ditt til å kjenne igjen hvor ansiktet ditt er, og legger på den valgte avataren.

Så følger avataren dine bevegelser og ansiktsmimikk. Zoom lover at ingen ansiktsgjenkjenningsteknologi er i bruk, og at persondataene dine er trygge.

Zoom har tidligere fått kritikk for dårlig sikkerhet og mangelfullt personvern.

Hva sa reven?

Om nye virusvarianter skulle gi oss nye runder med hjemmeskole, kan lærere over hele Norge glede seg over å ha 30 sjelløse kosedyr stirrende tilbake fra skjermen.

Løsningen vil trolig tilby timevis med velkommen distraksjon fra det du egentlig skulle snakke om i møtet. Om ikke annet gir oppdateringen oss en mulighet til å bygge ut et ganske stagnert vitserepertoar fra hjemmekontoret.

Skal vi tro reaksjonene på Twitter, er det mange som ønsker seg litt mer tøys i hverdagen.