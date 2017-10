Zuckerberg beklager at Facebook er blitt brukt til å skape splittelse

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har lagt ut en beklagelse for hvordan tjenesten er blitt brukt til å splitte folk.

Zuckerberg, som er jødisk, har lagt ut meldingen i forbindelse med lørdagens markering av yom kippur, som er en dag for bot og forsoning, skriver den britiske avisen The Telegraph på sine nettsider.

Facebook er under press for stanse spredningen av falske nyhetsmeldinger. Selskapet har også fått kritikk etter at det ble kjent at russiske aktører kjøpte annonser designet for å utnytte splittelse i folks syn på rase og religion under fjorårets bitre valgkamp i USA.

Zuckerberg har innrømmet at han undervurderte problemet med feilinformasjon under valgkampen.

– I kveld avsluttes yom kippur, årets helligste dag for jødene, da vi tenker tilbake på året som er gått og ber om tilgivelse for våre feil. Jeg ber om tilgivelse fra dem jeg såret i år, jeg skal prøve å gjøre det bedre.

– Jeg ber om tilgivelse for måten mitt arbeid er blitt brukt til å splitte folk framfor å bringe folk sammen, jeg vil arbeide for å gjøre det bedre, skriver Zuckerberg.