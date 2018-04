Zuckerberg: Facebook trenger flere år på å løse personvernproblemer

Facebook vil trenge flere år på å løse personvernproblemene knyttet til analyseselskapet Cambridge Analytica (CA), sier Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg.

Facebook-sjefen uttalte seg mandag til nyhetssiden Vox der han forsvarte Facebooks forretningsmodell.

Ifølge Zuckerberg er en av Facebooks problemer at selskapet tenkte for «idealistisk» og kun tenkte på de positive sidene av å knytte mennesker sammen.

– Vi investerte ikke nok tid eller tanke på de negative sidene av verktøyene. Jeg tror folk nå rettmessig fokuserer også på disse sidene, sier han.

– Vi vil komme oss gjennom dette, men det vil ta noen år. Jeg skulle ønske jeg kunne løse disse utfordringene på tre eller seks måneder, men virkeligheten er at det å komme med noen gode løsninger vil ta tid, legger han til.

Samtidig avviser Zuckerburg kritikken fra Apple-sjefen Tim Cook, som i forrige uke uttalte Facebook havnet i trøbbel fordi selskapets forretningsmodell har søkelyset på å tjene penger på personlig data.

– Jeg finner det argumentet ekstremt forenklet og ikke i tråd med virkeligheten, svarer Zuckerberg.

– Virkeligheten er at om du vil bygge en tjeneste som hjelper å knytte folk sammen over hele verden, så er det mange som ikke vil ha råd til å betale for tjenesten. Derfor vil en annonsebasert modell, slik det er for mange medier, den eneste rasjonelle modellen, legger han til.

I mars ble det avslørt at det britiske dataanalyseselskapet CA hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere. Selskapet solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.