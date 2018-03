Zuckerberg lover bot og bedring

Zuckerberg sier i en Facebook- post på sin egen profil at selskapet vil gjøre flere ting for å beskytte brukernes personinformasjon i kjølvannet av skandalen.

– Vi har et ansvar for å beskytte informasjonen deres. Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skriver Mark Zuckerberg.

I helgen ble det kjent at det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA) hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere, for deretter å selge analysene av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Har et ansvar

Facebook-sjefen er under hardt press etter avsløringen og har blitt avkrevd svar både fra EU-parlamentet, Parlamentet i Storbritannia og ledende demokrater i den amerikanske Kongressen.

Facebook-aksjen har falt 9 prosent denne uken, og onsdagens fall kom etter meldinger om at det amerikanske forbruker- og konkurransetilsynet Federal Trade Commission (FTC) skal granske Facebooks håndtering av personopplysninger. Torsdag endte aksjekursen med en liten oppgang.

Skylder på CA

Facebook hevder å ha tatt flere grep for å sikre brukernes personopplysninger siden skandalen ble kjent, og selskapet har også suspendert kontoene tilhørende CA og CAs morselskap Strategic Communication Laboratories (SCL).

Kontoene til to personer som var med på å utvikle CAs app, en personlighetstest, som 320.000 Facebook-brukere tok, er også stengt.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, het det i en melding fra Facebooks hovedkvarter tirsdag.

Syndebukk

Psykologiprofessor Aleksandr Kogan ved Cambridge-universitetet var en av dem som utviklet appen CA benyttet for å sanke personopplysninger.

– Mitt syn er at jeg i praksis blir brukt som syndebukk av både Facebook og Cambridge Analytica, sier han.

CA-sjef Alexander Nix er suspendert fra sin stilling etter at britiske Channel 4 viste opptak av ham der han skrøt av selskapets uortodokse metoder. Nix avviser å ha gjort noe galt.

Facebook i krise

Flere teknologieksperter mener at saken nå utvikler seg til å bli den største krisen i Facebooks historie. Hele Facebooks grunnlag er under skyts, siden det består av å samle inn data om de 2,2 milliarder brukerne.

Den amerikanske forfatteren og debattanten Anne Applebaum peker på at saken bør fokusere på «det større problemet». Hun viser til at Facebooks datainnsamling er lovlig, men nærmest umulig å gjennomskue. Folk flest som bruker Facebook er ikke klar over at de blir konstant utsatt for påvirkning fra målrettet reklame, sier hun til The Washington Post.

– Og hvis man ikke er klar over det, så er det fordi selskaper som Cambridge Analytica og Facebook ikke ønsker at man skal vite det, sier hun.

Pontus Staunstrup, som er ekspert på digitale medier, mener folk for lett gir fra seg info til Facebook. Han viser til at selskapet tjener pengene på reklame, der forbrukerne blir solgt til markedsførere via et annonseverktøy som blant annet baserer seg på hva man trykker «liker» på.