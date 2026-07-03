Foto: Arash A. Nejad

Datasenternæringen har blitt lovet plass, strøm og gode vilkår i Norge.
For å lokke bransjen til Norge har flere regjeringer laget egne strategier.
Nå bygges datasentre i stor skala.
Likevel finnes det ingen helhetlig offisiell oversikt.
datasenter

Se kartet: Slik inntar datasentrene Norge

Datasentre bygges i stor skala, men å få eller ingen har en helhetlig oversikt. Digi har kartlagt det norske datasenterlandskapet.

Mari Sporkland PetterssonMari Sporkland Pettersson– Journalist
Marianne GjessingMarianne Gjessing– Journalist
Heidi SævoldHeidi Sævold– Journalist
3. juli 2026 - 05:00

Regjeringens mål er at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Sentralt i strategien står bygninger som nesten ingen får se innsiden av: datasentre. 

Det har vært bred politisk enighet i Norge om å lokke datasenternæringen til landet. Det skulle gi arbeidsplasser, skatteinntekter og overskuddsvarme, konstaterte Solberg-regjeringen da de la fram sin datasenterstrategi i 2018.

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Datasentrene fikk gunstige regler for eiendomsskatt og det ble tilrettelagt for fiberkabler til utlandet.

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