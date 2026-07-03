Se kartet: Slik inntar datasentrene Norge

Regjeringens mål er at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land innen 2030. Sentralt i strategien står bygninger som nesten ingen får se innsiden av: datasentre.

Det har vært bred politisk enighet i Norge om å lokke datasenternæringen til landet. Det skulle gi arbeidsplasser, skatteinntekter og overskuddsvarme, konstaterte Solberg-regjeringen da de la fram sin datasenterstrategi i 2018.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Lokal datakraft og dokumentert ytelse er avgjørende for en AI-utvikler

Datasentrene fikk gunstige regler for eiendomsskatt og det ble tilrettelagt for fiberkabler til utlandet.