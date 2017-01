digi.no skrev i oktober i fjor at Facebook skal bygge enda et kjempesenter i Danmark, men da var ikke teknologigiganten villige til å bekrefte nyheten.

Planene hadde vært holdt hemmeligholdt i tre år, og torsdag ble de lagt frem for et spent pressekorps i Odense.

Flere 100 millioner dollar

– Det er snakk om å investere flere hundre millioner dollar. Jeg kan ikke være mer konkret nå, sier Facebook-sjef Niall McEntegart for datasenter i Europa.

Han forteller videre at byggingen av senteret starter med en gang.

Planen er at det gigantiske datasenteret skal oppta 184 000 kvadratmeter rett sør for Odense, Danmarks tredje største by.

Vil bare sysselsette 150 mennesker

I følge lokalavisen Fyens Stiftstidende vil milliardinvesteringen skape 1 200 arbeidsplasser bare i anleggsperioden. Når senteret er i drift vil det sysselsette rundt 150 mennesker.

– Dette er en stor dag for ikke bare Odense og Fyn, men hele Danmark, sier Odenses borgermester Peter Rahbæk Juel.

Mens danskene kan juble for et nok nytt datasenter blir det bare med drømmen her i Norge.

Derfor får vi dem ikke til Norge

Torbjørn G. Krøvel er driftsdirektør i Broadnet. Han mener infrastrukturen i Norge er god nok. - Vi må bare bli mer proaktive, konstaterer han til digi.no. Foto: Broadnet

Driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet sier at det er flere gode initiativer for å få de store aktørene inn i vårt langstrakte land.

– Men for å komme i mål må vi ha flere gode krefter som kan samarbeide. Det må være en reell politisk vilje for å komme helt i mål, argumenterer han til digi.no.

Ifølge driftsdirektøren ansatte den danske kommunen Viborg en egen lobbyist da de fikk Apple til å investere 1,7 milliarder euro i Midtjylland-regionen i 2015.

– Vi har god nok infrastruktur

Krøvel tror det var helt vesentlig at den danske kommunen tok eierskap til datasenter-saken i flere år for å legge til rette for at det internasjonale storkonsernet skulle slå seg ned i Viborg.

– Vi har god nok infrastruktur i Norge og vi er på vei i riktig retning, men vi har ennå ikke klart å lande noe. Den politiske viljen er kanskje der, men man må være mer proaktive, konstaterer Broadnet-direktøren.

Facebook-anleggets maksimale effektbehov anslås å være på 130 megawatt.

Flere gigantiske serverhaller

Ifølge den danske lokalavisen skal det i alt oppføres tre datasentre. To av dem vil være på cirka 26 500 kvadratmeter, mens det tredje vil være vesentlig større: Hele 39 000 kvadratmeter vies til serverinfrastruktur.

Hver av de tre bygningene er videre inndelt i fire interne datahaller, som skal ha hvert sitt kjøleanlegg og diesel-baserte nødaggregat.

– Odense blir vårt nye hjem

De 12 hallene vil totalt ha et datasenterareal på cirka 92 000 kvadratmeter. Dette er enda større enn datasenteret Facebook bygde i svenske Luleå. Det var «bare» på 84 000 kvadratmeter, fordelt over tre bygg.

– For oss blir Odense vårt nye hjem. Vi skal jobbe her, og vi vil ha ansatte som lever og bor i byen med sine familier, sier Facebook-sjef McEntergart.

Byggherren heter Cassin Networks Aps. De skal være et stråselskap av Facebook. Selskapet bladde opp 68 millioner danske kroner for å sikre seg næringstomten på 506 200 kvadratmeter.