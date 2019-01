1.800 færre ansatte i Telenor i 2018

– Vi sa at vi skulle kutte 2.000 stillinger, og det er omtrent der vi ligger, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor, til Nettavisen.

Telenor har tidligere varslet at de skal nedbemanne med 6.000 heltidsansatte innen utgangen av 2020, og i Norge kan så mange som hver femte ansatt forsvinne.

– Kuttene kommer som en konsekvens av at færre ringer kundeservice, at vi effektiviserer driften på IT og nettverkene våre og at stadig flere kjøper produktene våre på nett, sier Brekke, som ikke vil tallfeste hvor mange som skal sies opp i 2019.

Tallene er ikke inkludert de ansatte i virksomhetene i Ungarn, Bulgaria, Montenegro og Serbia, som ble solgt i fjor.

Samtidig som Telenor kutter, understreker Brekke at de også ansetter nye folk, spesielt innen sikkerhet, kunstig intelligens og håndtering av kundedata.

Kvartalstallene som Telenor la fram onsdag, viser for øvrig en nedgang i omsetningen og en nedgang i antall mobilabonnenter i Norge i 2018 på 115.000.