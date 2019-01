Telenor-resultatet svakere enn forventet

Konsernets omsetning sank til 28,1 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor, fra 28,7 milliarder kroner i de siste tre månedene året før.

Driftsresultatet endte på 3,8 milliarder kroner, mot analytikernes forventning om et driftsresultat på 6,4 milliarder kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Brutto driftsresultat sank fra 10,4 til 8 milliarder kroner og resultat etter skatt fra 2,9 til 1,5 milliarder kroner. Inntektene fra abonnement og trafikk gikk ned fra 21,7 til 21,3 milliarder kroner.

Konsernsjef Sigve Brekke sier i en pressemelding at inntektsutviklingen for 2018 var stabil, med reduserte kostnader på 1,2 milliarder kroner. Han sier videre at det siste halve året har vært utfordrende i Myanmar og Thailand, noe som drar ned konsernets resultater for fjerde kvartal.

– Å komme tilbake til vekst i disse markedene vil være en av våre viktigste prioriteringer i 2019, sier Brekke.