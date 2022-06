De ansatte går ikke ned i lønn, men kutter uka med én arbeidsdag. Til gjengjeld lover de sine respektive sjefer at de skal levere akkurat like mye som før.

Det er avtalen i det britiske forsøket med firedagers-uke, det største i sitt slag til nå.

Over 3300 ansatte, hos den lokale fish’n chips-sjappa, teleleverandøren, programvare-huset og mediehuset, er med i forsøket. Fra forrige uke og i seks måneder fremover, kan de slå av PC-en og ta helg på torsdag.

Det er organisasjonen 4 Day Week Global, som har satt i gang forsøket, for å fremme «bedre produktivitet, bedre helse for arbeidstakere, sterkere familier og samfunn, møte likestillings-utfordringer, og gå mot et mer bærekraftig arbeidsmiljø».

Parkinsons lov

Parkinsons lov, at arbeid har en tendens til å strekke seg ut i den tiden som er tilgjengelig, ligger til grunn for trua på mer jobb på kortere tid.

Har du god tid på en oppgave, strekker den seg ut over den tiden du har satt av. Har du kortere tid på deg, sløser du mindre tid, ifølge teorien.

Setter sjefen av en time til et møte som kunne tatt ti minutter, så tar gjerne møtet en time likevel. En frist neste uke, lar oss prokrastinere og distrahere. En kort frist kan sette oss i super-produktivitets-modus.

Da Microsoft testet firedagersuke i 2019, gjennomførte de færre møter, møtene gikk raskere, og skriftlige meldinger ble kortere og tatt over chat istedenfor e-post.

Rett tid

Mot slutten av pandemien har mange bransjer, også IT-bransjen, sett rekordstor vilje til å bytte jobb. På nyåret meldte sju av ti norske IT-folk at de aktivt søkte, eller var åpne for ny jobb.

Sammen med lav arbeidsledighet, gjør det at arbeidsgivere må se etter nye måter å holde på de beste folka.

Det gjør tiden moden for å teste firedagersuka i større skala, mener 4 Day Week Global.

– På vei ut av pandemien, ser vi flere og flere selskaper forstå at den neste fronten for konkurransekraft ligger i livskvalitet. Redusert arbeidstid, og leveranse-fokusert arbeid, er en måte å skaffe seg konkurransefordeler, sier Joe O Connor, daglig leder i 4 Day Week Global i en pressemelding.

Skal måle effekten

Firedagersuka har blitt pekt på som løsningen på alt fra utbrenthet til klimakrisen. Derfor skal forskere følge forsøket tett.

– Vi skal analysere hvordan ansatte opplever å ha en ekstra fridag, og se på stress og utbrenthet, hvor fornøyde de er med jobb og fritid, helse, søvn, energinivå, reise og mange andre deler av livet, sier Juliet Schor, sosiologi-professor ved Boston College og sjefsforsker i piloten.

Firedagersuka har blitt testet ut flere steder, ofte med suksess. Når vi får se de første varige ordningene med firedagersuke som fulltidsstilling, er likevel usikkert.