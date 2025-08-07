Trump varsler 100 prosent toll på databrikker

– Vi kommer til å legge toll på omtrent 100 prosent på databrikker og halvledere, sa USAs president Donald Trump da han møtte Apple-sjef Tim Cook i Det hvite hus onsdag.

– Men om du bygger i USA, er det ingen avgifter, legger Trump til.

Taiwan sier torsdag morgen at brikkeprodusenten TSMC, som er en av landets viktigste eksportbedrifter, er unntatt fra den nye tollen. TSMC har også fabrikker i USA.

På de asiatiske børsene falt aksjekursen til flere selskaper med tilknytning til databrikkeproduksjon. Tokyo Electron, som lager utstyr for brikkeproduksjon gikk ned 3,4 prosent, mens brikkeprodusenten Renesas falt 2,5 prosent på Tokyo-børsen. I Sør-Korea gikk SK hynix ned 2,9 prosent.

I tillegg til at den nye tollen trolig vil gjøre elektronikk dyrere, kan den også påvirke prisene på biler, husholdningsapparater og andre varer som er en del av folk digitale hverdag.

Mangel på databrikker bidro til den generelle prisveksten og til økte bilpriser under koronapandemien. Den globale etterspørselen etter databrikker har økt, og i juni var salgsveksten på 19,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Den varslede tollen er en klar dreining fra gulrot til pisk i forsøket på å gjenopplive produksjonen av databrikker på hjemmebane. Mens Trump satser på at økte kostnader for importerte brikker vil stimulere til økt produksjon i USA, vedtok Kongressen et tverrpolitisk forslag i 2022 – altså mens Joe Biden var president – om å gi inntil 50 milliarder i ulike støttetiltak for å lokke private investorer til bransjen.