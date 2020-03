14.000 har signert opprop med krav om at SXSW avlyser grunnet virusfrykt

Det foreligger ingen planer om å utsette eller kansellere årets South by Southwest-konferanse (SXSW) i Austin, Texas. Det opplyser festivalledelsen i en kunngjøring som sist ble oppdatert i går.

Uttalelsen kom som et svar på økende press om å avlyse grunnet frykt for spredning av lungeviruset Covid-19.

Bare siden søndag har nærmere 14.000 sluttet seg til en underskriftkampanje på Change.org, som krever at arrangementet planlagt 13.-22. mars blir avlyst.

– Jeg er bekymret over de hundretusener av mennesker som vil reise til SXSW. Det er uansvarlig å avholde festivalen midt under et utbrudd, skriver kvinnen bak oppropet, Shayla Lee.

Lee hevder at arrangørene så langt ikke har tatt nødvendige skritt som å avlyse eller utsette, og at de angivelig heller ikke har planlagt tiltak mot spredning.

SXSW går som planlagt med sikkerhet som øverste prioritet, svarer festivalledelsen, som understreker at de følger situasjonen tett med bakgrunn i løpende råd fra lokale, statlige og føderale helsemyndigheter.

Fjorårets jippo trakk om lag 74.000 konferansedeltakere til storbyen Austin i den amerikanske delstaten Texas, viser offisielle tall. Dette er bare teknologidelen. I tillegg deltok anslagsvis 232.000 mennesker på de øvrige SWSX-arrangementene, som inkluderer blant annet film-, musikk- og en egen gamingfestival.

Flere har avlyst

I forrige uke ble det kjent at Facebook avlyser sin årlige utviklerkonferanse F8, som etter planen skulle avholdes i begynnelsen av mars.

Game Developers Conference (GDC) i San Francisco er nå også avlyst. Beslutningen fredag kom etter at en rekke store navn med Microsoft og Sony i spissen valgte å trekke seg. Her skriver arrangørene at årets GDC er utsatt, men at de håper å kunne avholde konferansen senere i sommer.

Fra tidligere har også Mobile World Congress i Barcelona valgt å avlyse årets konferanse grunnet koronafrykt.