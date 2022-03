150.000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene, viser en fersk undersøkelse fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

– Det er altfor mange som får sin identitet misbrukt. For dem som rammes, oppleves det ofte som ekstremt belastende, sier seniorrådgiver Eivind Reiner Holm i NorSIS i en pressemelding.

De vanligste formene for ID-tyveri er å kjøpe varer i andres navn samt å stjele andres identitet i sosiale medier.

– Mens antallet nordmenn som har fått sin identitet misbrukt i forbindelse med netthandel, er relativt uendret, har det vært en økning blant dem som har fått sin identitet stjålet og misbrukt i sosiale medier, sier Reiner Holm.

Stabile tall

Antall ID-tyverier har holdt seg stabilt siden forrige undersøkelse, på tross av økt bruk av digitale tjenester. Menn og kvinner i alle aldre er like utsatt for å få identiteten sin stjålet.

I tillegg til NorSIS står Skatteetaten bak undersøkelsen.

Nasjonale ID-kort kan forhindre

I tillegg til å øke bevisstheten om ID-tyveri vil mer utstrakt bruk av nasjonale ID-kort hjelpe på statistikken, tror Marianne Henriksen, som er fagdirektør for ID-forvaltning i Skatteetaten.

– Dersom alle som er registrert i Folkeregisteret kan få et nasjonalt ID-kort, åpner det opp for at flere samfunnsaktører kan legge nasjonalt ID-kort til grunn som bekreftelse på sikker identitet, sier Henriksen i Skatteetaten.

Nasjonale ID-kort er sikre fordi de inneholder biometriske opplysninger som sjekkes opp mot opplysninger i Folkeregisteret.

– Denne knytingen gjør at man med større sikkerhet vet hvem som er hvem, og det blir vanskeligere å bruke falsk og fiktiv identitet ved kjøp av varer og tjenester, både på netthandel og i fysisk butikk, sier Henriksen.