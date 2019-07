20 millioner kroner til programmering i skolen

57 kommuner, 11 fylkeskommuner, 14 friskoler og en samisk skole får støtte til å kjøpe inn utstyr som skal sikre at skoleelver får programmering på timeplanen. Totalt skal 20 millioner kroner fordels på de ulike lærestedene.

– Vi ser at det er mange kommuner og fylkeskommuner som er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering. Disse lærerne må ha utstyr til å kunne undervise elevene. Dette tilskuddet er et viktig bidrag for å sikre det, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet.



Tilskuddet hadde opprinnelig en ramme på 15 millioner kroner. I år har Utdanningsdirektoratet besluttet å øke tilskuddet med fem millioner kroner.

– Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at skoleeierne forbereder seg godt til de nye læreplanene, sier Remen i meldingen.



Tilskuddet er et tiltak i den fem-årige satsingen «Den teknologiske skolesekken». Prosjektet gikk i gang i 2018.

– I år er det mange flere skoleeiere i nord som kvalifiserte til støtte. Det er viktig for oss at elever i hele landet får lærere med god kompetanse. Vi ser også at mange skoleeiere som fikk avslag i fjor har søkt på nytt og mange av disse har nå fått støtte, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen.