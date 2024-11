200 millioner ekstra til Helseplattformen

Det er ikke lenge igjen av budsjettåret. Likevel setter regjeringen nå av 200 millioner ekstra innenfor årets budsjett til å gjøre Helseplattformen mer brukervennlig.

Det melder regjeringen selv i en pressemelding i forbindelse med forslaget til nysaldering for 2024-budsjettet.

Regjeringen peker på Riksrevisjonens rapport om Helseplattformen og tilbakemeldingene de har fått fra helsepersonell som har Helseplattformen som arbeidsverktøy, som bakgrunn for forslaget.

Forslaget kommer få uker etter at SV tok til orde for å stanse videre utrulling av systemet. I oktober fikk systemet strykkarakter fra Riksrevisjonen.

Mer brukervennlig

Målet er fortsatt å få størst mulig oppslutning om løsningen, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap).

− Da er det viktig at vi er tydelig på at vi forventer at Helse Midt-Norge involverer helsepersonell i forbedringsarbeidet knyttet til en mer brukervennlig løsning, sier han ifølge pressemeldingen.

Pengene er øremerket å lage en mer brukervennlig løsning, som skal gjøre det lettere for helsepersonell å bruke løsningen, og å gjøre løsningen mer effektiv.