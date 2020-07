5G-telefon til lavere pris

Motorola har posisjonert seg som en mobilprodusent som leverer mye spesifikasjoner, men til en rimelig penge. Riktignok prøvde de seg nylig med høyendemodellen Edge+, men det er nok utenfor komfortsonen til selskapet. Ennå i hvert fall.

Mer i tråd med det de har lansert igjennom mange år er nye Moto g 5G plus. Den er utstyrt med en masse funksjonalitet, et enormt batteri og den har 5G. Kanskje den billigste billetten til den nye mobilteknologien, med en pris fra 3990 kroner. Da er den litt strippet for minne, med 4/64 konfigurasjon, men 500 kroner mer bringer spesifikasjonen opp i 6/128. Som Motorola bruker å gjøre, er det plass til et microSD-kort. Det gjør at man kan utvide lagringsminnet billig.

Først i løypa

5G er ennå noe vi forbinder med dyre telefoner, men slik var det med 4G-modllene for rundt ti år siden også. Det tok ikke så lang tid før alle telefoner hadde 4G. Når sant skal sies var hoppet fra 3G til 4G viktigere enn det som nå finner sted når vi tar i bruk 5G. I hvert fall her i Norge hvor vi har tre særdeles kapable 4G-nett.

Men 5G kommer til å bli noe man ønsker å ha i mobilen. Det kommer til å gi ville ned- og opplastingshastigheter. Om et par år for de fleste. Da har du sikkert nye telefon likevel. Kanskje det er på tide at produsenter som Motorola nå bidrar til å gjøre inngangsbilletten rimeligere.

Mer enn 5G

Moto g 5G plus har selvfølgelig mer å lokke med enn 5G. Det er verd å legge merke til at de har utstyrt telefonen med et batteri på hele 5 Ah. Det er like mye som Samsung S20 Ultra har. Motorola mener det holder å lade annenhver dag, men vi er nok mer tilbøyelige til å mene at du bør lade daglig, og heller ha trygghet for at du ikke går tom for strøm, selv med masse bruk. For å sukre pillen mer, følger det med en lader på 20 watt. Det er bra, men ikke helt i toppklassen.

Store batterier har en tendens til å øke vekt og tykkelse, men 209 gram og 9 mm er til å leve med.

Høyere skjermfrekvens

Telefonen har fått 90 Hz oppdateringsfrekvens på skjermen. Det gir mer flytende bevegelser når man surfer og spiller.

Widescreen

Bredformat: Motoola har, om Sony, valgt et 21:9 format på skjermen. Det gjør at to tredjedeler av filmer som er tilgjengelige på Netflix fyller alle pikslene. Foto: Motorola

Akkurat som Sony har gjort en stund har Motorola valgt et 21:9 skjermforhold. Det gjør at de fleste filmene man finner på Netflix fyller hele skjermen og at den blir smal å holde i, selv om skjermen er på 6,7 tommer. Skjermen støtter HDR 10, som sier at den kan gjengi et stort dynamikk- og fargeområde. Dette er ikke en OLED-skjerm, men en LCD-skjerm. Som Apple har bevist før kan LCD være svært bra, men vi får se hvor bra Motorola har fått det til. Det kan være verd å merke seg at til samme lave pris på 3990 kroner får du en Sony Xperia 10 II med 128 MB lagringsminne og den har OLED-skjerm. Men den har ikke 5G og gigantbatteri.

Skjermoppløsningen er på 1080 x 2520 piksler. Det er mer enn nok, selv om andre mobiler kan vise til vesentlig høyere oppløsning. Som øyet ikke kan identifisere.

Nok av kameraer

Fire bak og to foran: Vidvinkel, utravidvinkel og et makrokamera på baksiden. Det fjerde er et dybdekamera. På forsiden finner vi et vidvinkel- og et ultravidvinkel selfiekamera. Foto: Motorola

Moto g 5G plus har tre kameraer bak, pluss et dybdekamera og to selfiekameraer foran. Hovedkameraet er et vidvinkelkamera på 48 MP. Det er neppe særlig lyssterkt med 0,8µm pikselstørrelse. For å bøte på det er dette, som er vanlig for tiden, fungerer kameraet som et 12 MP kamera hvor man slår sammen fire og fire piksler. Kamerat benytter en 1/2.0 sensor som er liten sammenliknet med det toppmobiler kan skilte med.

I tillegg finner vi en 8 MP ultravidvinkel som fanger 118 grader og et 5 MP makrokamera som gjør at du kan kose deg med å fotografere maur, blomster og andre små ting.

Opptak i 4K video med 30 bilder i sekundet er på plass.

Litt mer innovativt er det på forsiden hvor vi finner to selfiekameraer i små hull øverst i skjermen. Et på 16 MP er et vidvinkelkamera og et på 8 MP er en ultravidvinkel. Det siste ser ut til å samme spesifikasjon som det vi finner på baksiden.

Ifølge Motorola kan man nå droppe selfiestangen. Ultravidvinkelen gjør den samme jobben som å flytte kameraet langt bort.

Finger på siden

Fingersensor. Motorola har plassert fingeravtrykksenoren på siden i startknappen. Foto: Motorola

Det kan se ut som om Motorola har latt seg inspirere mye av Sony med denne telefonen. På samme måte som Sony har gjort i mange år finner vi fingeravtrykksensoren på siden i startknappen. Men Motorola har gått lenger. Et dobbeltrykk på startknappen bringer opp en appmeny som gjør det lett å starte dem uten å gå tilbake til startskjermen.

Motorola har ikke gjort mye endringer på det rene Google-grensesnittet. Det gjør at de slipper slitet med å tilpasse grensesnittet sitt hver gang Google endrer sitt. Men de har noe de kaller My UX som tilfører en del egenskaper på toppen av Googles grensesnitt og som legger til snarveier og måter å tilpasse telefonen.

Som så mange som vil inn i den litt dyrere enden av lavprissegmentet, har telefonen funksjoner som er droppet i kostbare telefoner. Her finner vi både 3,5 mm analogport og en FM-radio. Ellers er det meste på plass, som Bluetooth 5.1 og NFC.

Er dette en telefon som har alt? Nei det har den ikke. Vi finner ikke Qualcomms topp-prosessor Snapdragon 865 i denne. I stedet har Motorola benyttet den vesentlig rimeligere lillebroren 765G. Det vil nok klippe litt av ytelsen mot topp-prosessoren, men neppe noe brukerne vil merke. Dette er en meget kapabel prosessor, og G-en betyr at den er designet for å ha svært god ytelse på dataspill. Denne prosessoren er også laget med 7 nm silisiumteknologi, så kraftforbruket burde være lavt nok.