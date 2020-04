Med denne skal Motorola konkurrere med Apple og Samsung

På IFA i fjor fortale Motorolas europasjef oss at selv om de dyttet ut den ene veldig billige telefonen etter den andre, så var planen å komme seg tilbake til premium-segmentet.

Og nå har det skjedd. Litt raskere enn vi forventet, selv om det er her de feteste marginene ligger. I kveld lanserte selskapet sin nye Edge+, selv om nyheten glapp i går da selskapet ved en glipp slapp en video som avslørte det meste. Eller var det en glipp? Uansett, nå skal de konkurrere med Apple og Samsung.

Dette blir ikke billig, dessverre.

Edge + har en skjerm som kurver hele 90 grader over kanten. Som bildet viser, stikker kameraet en god del ut fra baksiden, Foto: Motorola

Har det som trengs

I Edge+ har Motorola dyttet inn alt som trengs for å kalle en ny telefon premium. Mens de aller fleste modellene til nå har hatt en LCD-skjerm, har denne selvfølgelig fått en OLED-skjerm. Navnet Edge spiller også på at dette er en skjerm som føyer seg ut over kanten, hele 90 grader faktisk. Det er noe alle mobiler med respekt for seg selv må ha, men nytteeffekten er særdeles tvilsom. Her er det designerne som har bestemt.

Skjermen er på 6,7 tommer og er såkalt Full HD, det vil si en sideveis oppløsning på 1080 piksler. Noe mindre enn det Samsung varter opp med i S20+ med samme skjermstørrelse. Den har en oppløsning på 1440 x 3200 piksler, som selvfølgelig er alt for tett til at øyet kan skille dem, men de er der og viser hva Samsungs skjermdivisjon er i stand til.

Motorola har gått Sony i næringa og gitt Edge+ en 21:9 skjerm. Selvfølgelig er dette en skjerm med høyere oppdateringsfrekvens enn 60 bilder i sekundet. Motorola har lagt seg på 90 Hz, som er litt under Samsungs 120 Hz, men det er nok til å skape veldig flytende bevegelser i spill og når man scroller på nettsider.

Som alle andre telefoner i dette segmentet er dette en 5G-modell. Prosessoren er en Qualcomms raskeste Snapdragon 865, så vi antar at telefonen har modem fra Qualcomm også. I USA skal telefonen ha støtte for mm-bølger, men slike er ikke aktuelt i Norge på lenge. Det vil ta år før 26 GHz-båndet åpner her. Men det er selvfølgelig støtte for 3,5 GHz som har begynt å åpne allerede.

Fete kameraer

Skal du konkurrere i dette sjiktet må kameraene være av øverste klasse. Hovedkameraet er på 108 MP og da er det all grunn til å tro at det er laget av Samsung som bruker det i nye S20 Ultra.

108 MP tar vanvittige bilder i bra lys, men filene blir enorme. Så standardmodusen er pikselbinning. Det vil si at man slår sammen fire og fire piksler til et quadpiksel. Da får man en sensor på 27 MP. Samsung går lengre i S20 Ultra og slår sammen ni og ni til et nonapiksel sik at sensoren blir en veldig lyssterk 12 MP.

Toppkamera: Motorola bruker Samsungs nye 108 MP sensor, men i sin egen vri. Foto: Motorola

I tillegg finner vi et 16 MP kamera som tar seg av ultravidvinkelen og makrofunksjonen. Det siste av de tre kameraene bak er et telekamera på 8 MP. Det vil si at det er av den konvensjonelle typen med en liten sensor og en optikk som forstørrer tre ganger.

S20 Ultra og nye Huawei P40 Pro kan skilte med periskopkameraer som dramatisk øker avstanden fra optikken til sensoren, og som gjør at man kan ha fysisk større sensorbrikker. Nye Huawei P40 Pro Pluss kommer med nok en variant av periskopkameraet med hele 10X optisk forstørrelse. Det kan bli et nytt nivå på telefotografering med mobiler.

På forsiden finner vi et lite 25 MP selfiekamera i et lite hull øverst til venstre i skjermen.

Motorola lover at Edge+ Har den beste videostabilisingen på markedet med en kombinasjon og elektronisk og optisk stabilising. At det er bra er nok sannsynlig, men best høres for godt ut til å være samt.

Motorola Edge + Skjermstørrelse/aspektforhold 6,7" / 21:9 Skjermoppfriskning 90 Hz Skjermoppløsning / Pikseltetthet 1080 x 2340 piksler / 385 ppi Skjermtype / Maks. oppfriskningsfrekvens AMOLED med HDR 10+ Bakkamera hoved / Pikselstørrelse 108 MP f/1,8 / 0,8 µm/dobbelt optisk stabilisert Bakkamera tele/ Pikselstørrelse 8 MP, 3X forstørrrelse, f/2,4 /optisk stabilisert Bakkamera ultravidvinkel 19 MP f/2,2 (117 grader vinkel og 5X makro) Optisk stabilisering Vidvinkel- og telekamera Video: Opptil 6K Frontkamera: 25MP f/2,0 Prosessor: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Hukommelse: RAM/Flash 12GB DDR5 RAM/256GB Flash microSD: Nei Batteri: 4,51 Ah Maks ladehastighet USB / Trådløst 18 / 15 Lyd: Stereohøyttalere, tre mikrofoner 3,5 mm analogport Ja Kan lade andre mobiler Ja. 5 watt Dimensjoner i millimeter: 161.07 x 71.38 x 9.6 Vekt i gram: 203 Beskyttelse Vannsikker. Neppe IP 68 Sikkerhet: Fingeravtrykk i skjermen /ansikt

Stereo

At Edge+ har to høyttalere og kan gjengi stereolyd er selvfølgelig noe vi kunne forvente. Ikke bare for at telefoner i denne klassen oftest har det, men også fordi Motorola har det på veldig billige telefoner. Dette er noe helt nytt i volum, påstår Motorola. De låter over 60 prosent høyere enn fjoråets modeller. De har alliert seg med proffer for å optimalisere lydopplevelsen.

Fingerscanneren har som seg hør og bør blitt flyttet til skjermen på forsiden. Det er jo noe alle skal ha, men hva som er mest effektivt kan det være delte meninger om. En skanner på baksiden, hvor eneste oppgave er å skanne fingeravtrykket er som regel både billigere og mer effektiv. Men ikke moteriktig. Så da så.

Analogport

Det er ikke mange telefoner som har beholdt 3,5 mm analogporten. Skuffende for mange med ledningsbaserte headset som vil unngå å bruke adapter. Men her er unntaket i toppklassen:

Edge+ har porten på plass. Og for de som har konvertert til trådløse finner vi 5.1-utgaven av Bluetooth.

Nok strøm

Det at Edge+ har et massivt batteri på 5 Ah, like stort som Samsungs S20 Ultra, er ikke overaskende. Det er noe de også har dyttet inn i nye G8 Power til 2490 kroner.

Og prisen på den nye Edge+? 11.990 kroner. Definitivt en telefon som vil spise kirsebær med de store. Ikke bare på spesifikasjoner, men også på pris.

For de som synes det er litt vel mye, kommer en litt nedstrippet Edge. Det vil si uten +. Den har en litt mer moderat prosessor, et 4,5 Ah batteri, ikke trådløs lading, og hovedkameraet er byttet ut med et på 64 MP. Det er 6 GB Ram og 128 GB lagringsminne. Ellers skal alt være likt, og vips så koster den bare 6990 kroner.