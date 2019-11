61 millioner nye mobilkunder i tredje kvartal

Dette betyr at det er 104 prosent mobilpenetrasjon globalt. I Sentral- og Øst-Europa er det høyest penetrasjon, med 1,41 abonnementer per innbygger.

Antallet mobilabonnenter i verden økte tre prosent i tredje kvartal, sammenliknet med samme kvartal året før. Ifølge rapporten, som ble sluppet klokken 09.00 i dag, mandag 25. november, er de store vekstområdene Kina (+14 millioner abonnenter), fulgt av Indonesia (+9 millioner) og Philippinene (+8 millioner).

Flere har bredbånd på mobilen

Antallet kunder med det Ericsson definerer som mobilt bredbånd, økte med ti prosent målt mot tredje kvartal året før. I tall er det en vekst på 120 millioner abonnenter med mobilt bredbånd i tredje kvartal 2019. Mobilkunder med mobilt bredbånd er nå 6,2 millioner, eller 77 prosent av totalen. I mobilt bredbånd teller Ericsson her 3G, 4G, CDMA2000 Ev-Do, TD-SCDMA og Mobile Wimax. Litt enklere sagt: alt som ikke er 2G-teknologi(er).

Antallet 4G-abonnenter økte med 190 millioner i løpet av kvartalet og står nå for 4,2 milliarder abonnenter, eller 52 prosent av alle mobilabonnementer.

3G (WCDMA/HSPA) gikk ned med 50 millioner og 2G (GSM/EDGE) ned med 70 millioner. Andre teknologier gikk ned med ti millioner abonnenter.

Den største veksten i antall mobilkunder var i tredje kvartal 2019 i Asia. Foto: Ericsson

70 prosent har smartmobiler

Mobilabonnementer som benyttes via smartmobiler står for 70 prosent av det totale antalle mobilabonnenter. I mange land er det flere mobilabonementer solgt enn antallet mennesker i landet. Dette skyldes i hovedsak abonnementer som ikke er i bruk, at folk har mange enheter med sim-kort og at det enkelte steder er vanlig å bruke ulike abonnementer til å ringe ulike typer samtaler.

– Et resultat av dette er at antallet mobilabonnenter er lavere enn antallet mobilkunder. I dag er det rundt 5,9 milliarder mobilabonnenter globalt, sammenliknet med 8 milliarder abonnementer. Penetrasjonen av mobilabonnementer globalt er på 104 prosent, skriver Ericsson i sin mobilitetsrapport.