65 millioner i bot til Grindr

I 2020 meldte Forbrukerrådet Grindr og fem tilknyttede selskaper inn til Datatilsynet. De mente appen samlet inn og delte sensitive data om brukerne med andre kommersielle aktører, som igjen delte dataene videre.

Grindr er en datingapp som er populær blant homofile og transpersoner. Appen samler dermed data om blant annet legning.

I desember 2021 fikk de støtte fra Datatilsynet, som ila selskapet en bot på 65 millioner kroner. Den var det høyeste gebyret Datatilsynet noen gang hadde skrevet ut. Gebyret gjelder for perioden juli 2018 og fram til april 2020 da Grindr endret samtykkeløsningen.

Grindr tok vedtaket videre til Personvernnemnda. Nemnda har valgt å opprettholde vedtaket fra Datatilsynet.

Det melder Forbrukerrådet på egne nettsider.

– Et kraftig signal

– Innsamling og deling av personopplysninger er ute av kontroll. Vi er svært glade for at Datatilsynet så resolutt har fulgt opp klagen vår og at Personvernnemnda så tydelig har stadfestet at Grindrs praksis med å dele sensitive personopplysninger med tredjeparter er ulovlig, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket ifølge pressemeldingen.

Hun mener vedtaket sender et kraftig signal til selskaper som driver med overvåkning på nett.

– Vi forventer at den digitale markedsføringsbransjen som livnærer seg på sporing og profilering av forbrukere gjør grunnleggende endringer for å ivareta forbrukernes rettigheter, sier Blyverket videre.

Også Datatilsynet er fornøyd med beslutningen:

– Vi er veldig fornøyde med at Personvernnemnda er enig i våre konklusjoner og har opprettholdt vedtaket vårt. Dette har vært en viktig og prioritert sak hos Datatilsynet og ikke minst for forbrukernes personvern, sier Line Coll, direktør i Datatilsynet i en pressemelding fra tilsynet.

Grindr har ikke umiddelbart svart på Digis henvendelser. Saken oppdateres.