– Vi har fått tydelig tilbakemelding fra Forbrukerrådet om at samtykket vi ba om, kunne vært bedre forklart og tydeligere utformet, skriver Vipps i en pressemelding.

Det burde ha vært enklere å klikke nei, tydeligere hvilke data de bruker, og de kunne vært mer åpne om hva dataene skulle og ikke skulle brukes til, ifølge Vipps.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet er glad for at Vipps har snudd i saken.

– Samtykket var både uklart og dyttet kundene til å si «ja» gjennom manipulerende designgrep, sier hun.

Forbrukerrådet varslet i mars Datatilsynet om det de mente var brudd på flere punkter i personopplysningsloven.

– Kvitteringer og kjøpshistorikk sier svært mye om oss, om det er kjøp av medisiner, reisevaner, matvarer eller bøker om politikk eller seksualitet. Dette er ikke informasjon som bør benyttes til å målrette reklame. Vi vil råde Vipps til å konferere med Datatilsynet før de eventuelt går videre med disse planene, sier Blyverket.

Vipps har ikke gitt opp planene.

– Vi kommer nok til å spørre igjen en gang i fremtiden. Men ikke før vi er helt sikre på at valget er 100 prosent tydelig, og at det er minst like enkelt å si nei som å si ja, skriver selskapet.