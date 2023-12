67 millioner i nye tilskudd til digitalisering og helseteknologi

– Dette er nok et steg på veien for at kommunene kan investere i og ta i bruk helseteknologi, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, i en pressemelding fra regjeringen torsdag.

De tre nye tilskuddsordningene kommer i tillegg til en tidligere lansert søknadsbasert pott på 56,7 millioner kroner. 3,1 millioner av disse er øremerket tiltak for å hjelpe eldre å bo trygt hjemme. Da gjenstår 53,6 millioner, til støtte for kommuner som vil teste ut ny helseteknologi eller nye journalløsninger.

Gir ansvar til kommunene

Meningen med midlene er at kommunene kan søke om drahjelp til anskaffelse og innføring av helseteknologi som er viktig for deres helse- og omsorgstjenester.

Kjerkol understreker at det er viktig at kommunene selv får bestemme hva pengene skal investeres i og mener at de kommunale nettverkene står sentralt i arbeidet med et digitalt løft i helsesektoren.

– For at vi skal få til det digitale løftet vi alle ønsker er vi samtidig avhengig av å utvikle nye måter å jobbe og samarbeide på. Her blir de kommunale nettverkene i regi av KS sentrale, sier Kjerkol.

Del av større satsing

Virkemidlene inkluderer penger til KS (kommunesektorens organisasjon) for å understøtte digitaliseringsnettverkene i kommunene på 43 millioner kroner. I tillegg kommer et søknadsbasert tilskudd til kommuner for innføring av digitale samhandlingsløsninger på 20 millioner og et tredje tilskudd for styrket sosial kontakt og digital inkludering på fire millioner kroner.

Tilskuddet for å innføre nasjonale samhandlingsløsninger kommer fra regjeringens ramme på 1,25 milliarder kroner over seks år til digital samhandling, men håndteres under helseteknologiordningen, opplyser regjeringen.