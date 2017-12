700 MHz-båndet skal ut på auksjon

Auksjonen av alle ledige ressurser i frekvensbåndet 700 MHz blir gjennomført om et drøyt år, melder Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mandag.

Regjeringen varslet før helgen at radiofrekvensene, totalt 2 x 30 MHz som hittil har vært brukt til kringkasting, skal gjøres tilgjengelig for kommersiell bruk av aktørene i markedet for mobilt bredbånd.

– Disse frekvensene har gode dekningsegenskaper, og de vil derfor være viktige for å sikre utbredelse av avanserte mobiltjenester i hele landet. Dessuten er 700 MHz-båndet en av de utpekte ressursene for fremtidig utbygging av 5G, som er neste generasjons mobilnett, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

I den fremgår det samtidig at nødnett og kommunikasjonsløsninger for Forsvaret i fremtiden også vil kunne leveres av kommersielle mobiltilbydere.

– Det vil derfor også gjennomføres tiltak for å legge til rette for at disse samfunnsviktige brukernes behov kan bli ivaretatt gjennom en kombinasjon av myndighetspålegg og kommersielle anskaffelser, opplyser departementet.

En gang i 2019

Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther fremholder at frekvensauksjoner er meget kompliserte, og sier at hun ser fram til den viktige tildelingen om et drøyt år.

Før den tid skal forberede seg godt. Nkom legger opp til at reguleringen skal være klar innen første halvår 2018. Det inkluderer auksjonsformat, eventuelle frekvenstak og minstepriser.

Deretter vil de bruke et halvår på høring og utarbeidelse av mer detaljerte planer, og endelig to-tre måneder med forberedelser før tildeling kan gjennomføres. Det skjer trolig først en gang i 2019.