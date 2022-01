77 terabyte gikk tapt etter feilslått oppdatering

Universitetet i Kyoto i Japan har tapt om lag 77 terabyte med forskningsdata, etter at en sikkerhetskopi ble ødelagt en uke før jul.

Et ryddescript, som egentlig skulle fjerne gamle loggfiler, kom da i skade for å slette deler av backupen til universitetets Cray/HPE-baserte superdatamaskin.

Legger seg flate

Hendelsen blir knyttet til en katastrofal programvareoppdatering fra en av leverandørene av systemet. Hewlett-Packard Enterprise (HPE) beklager dypt og legger seg flate.

HPE vedgår at de er «100 prosent» ansvarlige for hendelsen og lover kompensasjon til berørte parter etter datatapet i en kunngjøring på japansk (PDF).

Scriptet ble rett og slett skrevet over, mens det ble kjørt, uten å ta hensyn til hvilke utilsiktede konsekvenser det medførte. HPE opplyser at de undersøker saken nærmere og de lover å gjøre nødvendige endringer for å unngå tilsvarende problemer i framtiden.

Permanent borte

Universitetet går ikke nærmere inn på type forskning som ble slettet, men oppgir at 14 akademiske forskningsgrupper er berørt.

Det er ikke mulig å gjenopprette arbeidet til fire av de berørte forskningsgruppene. Anslagsvis 34 millioner filer er borte for alltid, viser en kunngjøring.

Datatapet er tallfestet til 77 terabyte. Dette er likevel noe bedre enn de 100 terabytene som universitet først fryktet at ville være tapt.

Universitetet i Kyoto gjør en betydelig forskningsinnsats med finansiell støtte fra japanske myndigheter. Det er blant landets viktigste forskningsinstitusjoner, særlig innen disipliner som biologi, farmakologi, immunologi, materialvitenskap og fysikk, ifølge Bleeping Computer.