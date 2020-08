8 av 10 virksomheter er mer digitaliserte etter korona

Hele åtte av ti virksomheter skal ifølge en undersøkelse ha gjennomført digitaliseringstiltak som følge av koronapandemien, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Norstat på vegne av Computas, viser blant annet at over halvparten av de 315 spurte virksomhetene rullet ut nye samhandlingsløsninger for egne ansatte, eller tok de i bruk for første gang.

Berømmer virksomhetene

– Mange har fått et betydelig dytt i retning av en mer digital hverdag. Vår ambisjon er å fortsette å støtte norske virksomheter i videre digitalisering med fokus på samfunnsnytte og verdiskapning, sier Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas.

Ifølge undersøkelsen svarte dessuten 47 prosent av virksomhetene at de har utviklet eller tatt i bruk øvrige nye løsninger eller tjenester i denne perioden. Her viser de med færrest ansatte, mellom 100 og 200, størst evne til omstilling, med 49 prosent. Av de med flest ansatte som har svart, med mellom 500 og 3000, har 44 prosent gjort det samme.

– Jeg vil berømme alle de offentlige og private virksomheter som i en ytterst presset situasjon klarte å gripe mulighetene til å fokusere på å rulle ut allerede planlagte digitaliseringstiltak, og å planlegge nye, sier Fredrik Syversen, konstituert administrerende direktør for IKT-Norge, i pressemeldingen.

Han påpeker imidlertid at det blir viktig å sikre at de kommunene som ikke har hatt ressurser til å ta slike grep, ikke blir hengende etter.

Kompetanseheving

Undersøkelsen viser også at 36 prosent av virksomhetene har gitt opplæring til ansatte i bruk av ny teknologi eller digitale verktøy.

Også her er det de mindre bedriftene som skårer høyest, med 37 prosent, mot 32 prosent i de største. Aller best ut kommer offentlig sektor, med 39 prosent, mot 35 prosent i de private virksomhetene.

– Koronavåren ga oss alle en vekker og viste hvor viktig det er å ha kontinuerlig fokus på å etter- og videreutdanne egne ansatte. Nå forventer vi at regjeringen følger opp med konkrete tiltak. Og vi som IT-næring vil mer enn gjerne ha en tett dialog om hvordan vi kan bistå i arbeidet med kompetanseheving, sier Syversen.