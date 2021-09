Å spore postpakker med sporingsbrikker fungerer flott. Men velg riktig brikke!

Interessen for sporingsbrikker har økt de siste årene, ikke minst fordi giganter som Apple og Samsung har kastet seg ut i dette markedet. Mange har gjort tester hvor målet har vært å finne igjen «mistede» nøkler og lignende. Digi.no har valgt å teste dem på en litt annerledes måte.

Vi mente det kunne være interessant å sende brikkene som pakkepost innad i Norge, for å se hvor pakkene faktisk beveger seg mellom avsenderen og mottakeren, også sammenlignet med det sporingsappene fra fraktselskapene oppgir.

På langtur

Vi valgte derfor å sende tre pakker. Den ene pakken sendte vi med Posten til Myken, en liten øygruppe ute i havet nordvest for Mo i Rana. De to andre pakkene sendte vi med henholdsvis Posten og Postnord til den samme mottakeren på øya Smøla nord for Kristiansund. Alle pakkene ble sendt med sporing i leverandørenes respektive apper. Vi benyttet tjenestene som er beregnet for privatpersoner, Postens Norgespakke og Postnords MyPack Go.

Stedene vi sendte til, ble valgt fordi vi regnet med at pakkene måtte innom en god del stopp på veien. Dessuten er det på disse stedene bekjente av redaksjonen som kunne være mottakere av pakkene.

Hovedmålet for eksperimentet var å sammenligne hvor godt sporingsbrikkene fra tre ulike leverandører fungerte til dette formålet. De tre leverandørene er Apple, Samsung og en veteran i dette markedet, Tile.

I alle tre de pakkene vi sendte, lå det derfor en Apple Airtag, en Samsung Smarttag (ikke den nyeste +-varianten) og enten en Tile Mate- eller Tile Sticker-brikke.

Airtag og Smarttag med klar fordel

De ulike brikkene er temmelig forskjellige, også fysisk. Samsung-brikken er klart størst. Den har et hull som gjør at den kan festes til for eksempel et nøkkelknippe. Tile Sticker har dobbeltsidig tape på baksiden. Apple-brikken har ingen festepunkter i det hele tatt, men i vår test spilte det ingen rolle. Foto: Harald Brombach

I denne testen var det allerede på forhånd klar at spesielt Apple-brikkene, men også brikkene fra Samsung, har en stor fordel sammenlignet med Tile-brikkene.

Alle de tre brikkene lokaliseres ved at vilkårlige brukere av kompatible enheter kommer innenfor Bluetooth-rekkevidden til brikkene. Det som gir Airtag- og Smarttag-brikkene en stor fordel, er at operativsystemene i henholdsvis Apple Iphone og Samsung Galaxy-mobiler kan kommunisere med brikkene uten at brukerne av disse mobilene behøver å gjøre annet enn å ha Bluetooth aktivert. Det er ikke nødvendig å installere noen spesifikk app eller å skru på spesiell funksjonalitet for at brikker i nærheten skal registres. Dette skjer automatisk i bakgrunnen, uten at mobileieren som tilfeldigvis er i nærheten av brikken, merker noe til det.

Slik er det ikke med Tile-brikkene. Disse avhenger av kontakt med mobiler hvor Tile-appen faktisk er installert. Dette skulle vise seg å være svært avgjørende for resultatet. Tile-brikkene vi benyttet i testen, kom på markedet for et par år siden. Etter det Digi.no kjenner til, er det snart nye brikker på gang, men så lenge sporingen fortsatt avhenger av hvor mange andre mobilbrukere som har installert den tilhørende appen, er det lite sannsynlig at mer moderne brikker ville ha ført til noe annet resultat i testen.

Tile-brikkene var enklest å følge

Alle de tre brikkeleverandørene tilbyr apper som kan brukes til å se hvor de tilknyttede brikkene har blitt registrert. Verken i Apples Hvor er-app eller Samsungs Smartthings-app kan man se noen historikk over registreringene. Bare det aller siste stedet brikken har blitt registrert, vises. Vi måtte derfor relativt jevnlig sjekke statusen til brikkene i disse appene, uten at dette var noe stort problem i vår test, hvor det ofte var lange opphold mellom hver registrering.

Tile tilbyr derimot en egen abonnementstjeneste hvor man kan se hele sporingshistorikken til hver av brikkene. Selv nå etter testen er ferdig, kan vi i Tile-appen se alle de stedene hvor brikkene har blitt registrert.

Lå i ro hele helgen

Det at vi sendte to pakker til samme sted, med to ulike fraktselskaper, handlet først og fremst om å se om pakkene ville ta forskjellige ruter fram til målet. Selskapenes leveringstid var ikke relevant i denne testen, men vi kunne ikke unngå å registrere at det var en viss forskjell.

Vi leverte inn alle de tre pakkene på samme sted, i en butikk på Kambo i Moss som tilbyr «post i butikk» for både Posten og Postnord. Innleveringen skjedde omtrent klokken 14.15 en fredag ettermiddag. Det hele var gjort på et par minutter, så det var ikke noen forskjell av betydning på leveringstiden for de ulike pakkene.

Alle de til sammen ni brikkene ble samtidig registrert på dette stedet, enten direkte av vår egen mobil, som også hadde Tile-appen installert, eller av mobilene til andre som var i nærheten.

Det vi merket oss den påfølgende kvelden, var at pakkene vi sendte med Posten, var blitt hentet og sendt til en distribusjonssenter på Rolvsøy i Fredrikstad. Pakken vi sendte med Postnord, ble først hentet mandag ettermiddag. Da hadde de to andre pakkene allerede kommet fram til henholdsvis Bodø og Molde.

Slik gikk selve sporingen

La oss starte med Tile, for det er en kort historie. Etter innleveringen i Moss, ble Tile-brikken som skulle sendes med Postnord til Smøla, registrert på nytt i butikken i Moss mandag formiddag. Dette var den eneste registreringen av denne brikken etter av vi leverte pakken.

Tile-brikken i pakken som ble sendt til Myken, ble ikke registrert noe sted på veien til destinasjonen.

Tidslinje og kart for sporingen av pakken som ble sendt til Myken med Posten. Numrene foran en del av punktene i tidslinjen tilsvarer omtrent det stedet på kartet som er angitt med samme nummer. Bildet nederst til høyre viser de tre brikkene vi sendte. Under det lange oppholdet i sporingen av pakken, fra den forlot Oslo og kom fram til Rognan, tror vi at pakken har blitt fraktet med tog. Klikk på bildet for å se det i full størrelse. Illustrasjon: Harald Brombach

Bedre var det med Tile-brikken som Posten fraktet til Smøla. Underveis ble den registrert i Tustna i Aure, ikke langt fra målet. I tillegg ble den registrert ved Hopen på Smøla noen dager etter ankomsten ved utleveringsstedet, før pakken ble hentet.

Dette er registreringene av brikkene i pakken som ble sendt til Smøla med Posten. Numrene foran en del av punktene i tidslinjen tilsvarer omtrent det stedet på kartet som er angitt med samme nummer. I denne pakken brukte vi en Tile Mate-brikke istedenfor en Tile Sticker-brikke, rett og slett fordi vi bare hadde to Sticker-brikker tilgjengelig. Det er lite sannsynlig at dette har hatt noen betydning for resultatene i testen. Klikk på bildet for å se det i full størrelse. Illustrasjon: Harald Brombach

Med brikkene fra Apple og Samsung ble det en helt annen historie. Disse ble registrert på alle distribusjonssentrene underveis, men også på steder hvor transportmidlene tilsynelatende har hatt en kortere eller lengre stopp.

Tidslinje og kart for sporingen av pakken som ble sendt til Smøla med Postnord. Numrene foran en del av punktene i tidslinjen tilsvarer omtrent det stedet på kartet som er angitt med samme nummer. Klikk på bildet for å se det i full størrelse. Illustrasjon: Harald Brombach

Det var ikke mulig å kåre noen klar og rettferdig vinner mellom Airtag og Smarttag. Begge ble registrert mange ganger i løpet av fraktperioden. Årsaken til at tidslinjene i denne saken har flere oppføringer av Smarttag-brikkene enn av Airtag-brikkene, skyldes at vi var to personer – med henholdsvis en Iphone og en Galaxy – som sjekket appene når vi hadde anledning, men ikke nødvendigvis like ofte.

Delt førsteplass

Her har pakken vi sendte til Smøla med Posten, kommet fram til Postens distribusjonssenter i Molde, og Airtagen i pakken har blitt registrert av en Iphone. Skjermbilde: Eirik Helland Urke

Siden Iphone er spesielt utbredt i Norge, skulle man tro at Airtag ville komme best ut. Men det er ingenting i testen vår som tyder på at Smarttag'ene fra Samsung ble noe sjeldnere registrert totalt sett.

På steder hvor det hele tiden oppholder seg eller passerer mange mennesker, vil brikkene uansett bli registrert temmelig raskt. Verre er det på steder som Myken, hvor det bare er noen ganske få fastboende. Turistsesongen var nok over da pakken vår ankom. Airtag-brikken ble riktignok registrert samme dag som pakken ankom, men det tok fire dager før Smarttag-brikken ble registrert.

Vi kan derfor konkludere med at brikkene fra både Apple og Samsung var godt egnet til dette spesifikke formålet.

Det samme kan vi dessverre ikke si om brikkene fra Tile. Det er ikke selve brikkenes skyld, men derimot det tross alt begrensede nettverket av enheter som kan spore dem.

Slik gikk selve frakten

Det var sporingen av brikkene som var målet med denne testen. Det å sende pakker og se hvor raskt de kommer fram, kan man jo gjøre også uten å bruke sporingsbrikker. Men ved å bruke sporingsbrikkene kunne vi i langt større grad enn med transportørenes apper se hvor flaskehalsene på veien befant seg.

Posten-appen har fortsatt ikke blitt oppdatert med at pakken vi sendte til Myken, har kommet fram, mer enn to uker etter ankomst. Skjermbilde: Harald Brombach

Både Posten og Postnord lover at pakker som dette skal komme fram innen fem virkedager. Pakkene som ble sendt med Posten, kom fram innen fristen, mens pakken sendt med Postnord til Smøla først kom fram etter seks virkedager. Det skyldes primært at den bare noen mil fra bestemmelsesstedet ikke flyttet i det hele tatt seg fra en torsdag ettermiddag til mandag morgen.

Pakken som ble sendt til Myken fikk seg tilsynelatende en liten rundreise med båt før den ble sendt i til Myken. Etter ankomsten på Vågaholmen i Rødøy kommune registrerte vi at pakken var innom flere steder til sjøs og nær andre øyer før den på nytt ble registrert ved Vågaholmen.

Dette forsinket likevel ikke pakken mer enn at den kom fram til Myken samme kveld. Men i Posten-appen har det mer enn to uker senere ikke kommet noen oppdateringer om pakkens ferd siden den ble sortert og videresendt fra Fauske. Mottakeren fikk altså ingen hentemelding, men kunne likevel hente pakken i sin egen postkasse.

Pep i en hel uke

Betjeningen som utleverte den pakken som ble sendt med Posten til Smøla, fortalte til mottakeren, som drøyde litt med å hente pakken, at den hadde ligget og lagd pipelyder på postmottaket i en uke. Vi vet ikke med sikkerhet hvilken av brikkene som lagde lydene, men gjetter på brikken fra Apple. Airtag-brikkene har iblant gitt fra seg lyd når de har ligget på skrivebordet vårt, selv når vi bare så vidt har vært borti dem.

På det tidspunktet vi sendte pakkene, kostet det 149 kroner å sende pakker med sporing hos Posten og 79 kroner hos Postnord, så lenge vi bestilte dette på nettet og leverte pakkene til innleveringsstedet selv. I ettertid har Posten satt ned prisen for sending av småpakker til 70 kroner.

Under planleggingen av denne testen, kom vi over andre som har gjort lignende tester, men da gjerne med bare én brikke i pakken. Det mest spesielle vi har sett, er et forsøk å sende pakker til henholdsvis Elon Musk, Tim Cook og Nord-Korea. Hvordan dette gikk, kan du se i disse videoene.